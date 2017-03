ANNONSE

SWANSEA - BURNLEY 3-2:

20 minutter ut i Premier League-oppgjøret mellom Swansea og Burnley oppsto en smått utrolig situasjon.

Et innlegg ble slått inn i Swansea-boksen og traff armen til Burnley-spissen Sam Vokes.

I stedet for å dømme frispark til Swansea, presterte dommer Anthony Taylor å peke på straffemerket.

Straffen satt Andre Gray sikkert i mål og utlignet dermed til 1-1.

Tidligere Mancheste City- og West Ham-spiller Trevor Sinclair mener det er på tide å innføre videodømming i Premier League.

- Vi trenger teknologi så fort som mulig. Vi måtte se den i slow motion for å se at ballen faktisk traff hånda til Sam Vokes. Det burde ikke vært straffe. Swansea har rett til å føle seg snytt, kommenterte Sinclair på BBC.

Også fotballekspert Morten Langli reagerte på den merkelige dømmingen på Liberty Stadium.

- Nå er det mye rart. Vokes handser innenfor motsatt 16. Burnley får straffe! Sjukehus. Tidenes feildømming. Hvordan er det mulig? spør Langli på Twitter.

Fernando Llorente scoret Swanseas første mål tidlig i kampen.

Etter å ha satt inn utligningen etter den merkelige straffesituasjonen, scoret Gray sitt andre for dagen og sendte Burnley i ledelsen.

Swansea slo imidlertid tilbake ved Martin Olsson, som avsluttet et nydelig Swansea-angrep ved å banke inn 2-2.

På overtid satte Llorente inn sitt andre mål for dagen, og sørget dermed for at den merkelige situasjonen før Burnleys straffe ikke ble avgjørende.