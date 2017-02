Carragher mener Klopp burde hentet inn forsterkninger

ANNONSE

Året 2017 har ikke vært Liverpool sitt, så langt. På ti kamper står Jürgen Klopp og hans menn igjen med bare én seier. Den kom i en returkamp mot League Two-laget Plymouth i FA-cupen.

Liverpool-legende Jamie Carragher mener Liverpool skulle rustet opp med flere nye signeringer i løpet av januar, for å få skuta på rett kjøl.

- Det er en kjempeskuffelse. Uansett om det er er manageren eller styret som har bestemt seg for å ikke hente inn forsterkninger. Det finnes spillere å kjøpe der ute, som ikke hadde vært noe «panikk-kjøp», sier Sky Sports-ekspert Jamie Carragher.

- Tynn stall

FOTBALLEKSPERT: Jamie Carragher.

Carragher syntes bredden i Liverpool-stallen er syltynn i forhold til de to rivaliserende lagene i Manchester og påpeker at det er mange feil i Klopps lag.

- For øyeblikket har Liverpool store problemer offensivt og defensivt, de har ikke nok spillere som kan levere for laget. Noen av Liverpool-spillerne har vært fantastiske denne sesongen, men de kan ikke holde det gående gjennom en hel sesong, sier Carragher.

Den tidligere landslagsstopperen er begeistret over spillere som Adam Lallana og Philippe Coutinho. Nå påpeker han at de ikke har noen erstattere.

- Mange spillere trenger noen hvilekamper, eller en restutisjonsuke for å holdes ved like. Det kan ikke Klopp ta seg råd til, for han har ingen til å erstatte dem, melder Carragher.

Krevende spillestil

Sky Sports fotballekspert og tidligere Manchester United-spiller Gary Neville er enig med Carragher.

- Liverpool presterte godt i starten av sesongen da de hadde en uke til å forberede seg til en kamp. Så fort de begynte å spille to-tre kamper i uka stoppet det opp. Man kan ikke ha en slik spillestil med de samme spillerne så ofte, det er for krevende, melder Neville til Sky Sports.

Neville forteller at Liverpool kommer til å forbedre seg utover sesongen, nå som det blir færre cup-kamper. De vil igjen få en uke mellom kampene, noe som er nok for stallen. Neville avslutter med en viktig beskjed til Liverpool-fansen.

- Neste sesong kommer de sannsynligvis til å spille i Europa, da må de få styrket laget.

Klopp: - Vi må vise det



Etter 2-0-tapet mot Hull lørdag uttalte Klopp til Sky Sports at han ikke mener det noen krise i Liverpool, men at han forstår kritikken som kommer.

- Vi må takle kritikken som kommer, det er klart. Hundre prosent. Vi må tenke på dette, reagere, finne svar, sier Liverpool-manager Klopp til Sky Sports ifølge NTB.

- Vi har fortsatt kvaliteten som vi viste i høst, men vi er nødt til å vise det, legger tyskeren til.

Liverpool ligger nå som nummer fem på tabellen, ett poeng foran Manchester United og ett poeng bak Arsenal. Lørdag får Liverpool en ny tøff oppgave da de får besøk av Tottenham på Anfield.