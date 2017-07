Tar opp arven etter Wayne Rooney.

Michael Carrick er ny kaptein i Manchester United etter at Wayne Rooney har forlatt klubben til fordel for Everton.

Carrick, som har spilt 479 Premier League-kamper, ble offentliggjort som klubbens nye kaptein på Twitter.

35-åringen har vunnet ligatittelen fem ganger med Manchester United etter at han kom fra Tottenham i 2006. Midtbanespilleren fikk også sin testimonialkamp i juni for å feire at han har vært i klubben i 11 år.

– Det føles godt. Det er en ære å være kaptein i en så flott klubb. Det er mitt tolvte år nå og da jeg kom som 25-åring hadde jeg aldri trodd at jeg skulle få være her så lenge og oppnå så mye, sa Carrick etter utnevnelsen, ifølge Sky Sports.

Carrick har båret kapteinsbindet for klubben mange ganger før, men da i Rooneys fravær.

