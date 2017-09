Chelsea avgjorde på overtid

Michy Batshuayi satte inn det avgjørende målet for Chelsea i en høydramatisk kamp i Madrid.

ATLETICO MADRID - CHELSEA 1-2:

Chelsea tok en råsterk og fortjent trepoenger da Atletico Madrid ble slått 2-1 i den spanske hovedstaden onsdag.

Antoine Griezmann ga vertene ledelsen på straffe før pause, men Chelsea slo tilbake, og scoringer fra Alvaro Morata og innbytter Michy Batshuayi sørget for at alle poengene ble med tilbake til London.

Det siste målet kom fire minutter på overtid og gjør at Chelsea fester et realt grep om førsteplassen i Gruppe C.

Antonio Contes menn er også det første laget som slår Atletico Madrid i Madrid i Champions League siden Benfica gjorde det i 2015.

- Hazard: - Han scorer hver gang!

Eden Hazard, som viste at formen for alvor er i anmarsj etter at han har vært ute med skade i starten av sesongen, var godt fornøyd med tre poeng.

- Vi er veldig fornøyde. Det var en tøff kamp mot et av de største lagene i Europa. Vi fortjente å vinne kampen. Vi spiller bra og har kvalitet i hele laget. Det var ikke enkelt i dag, men vi klarte det, sa Hazard til BT Sport.

KUNNE JUBLE FOR TRE POENG: Antonio Conte slapp jubelen løs da Chelsea snudde til seier i Madrid.

Den belgiske stjernen tok seg også tid til å hylle angrepsduoen, som til slutt sørget for Chelsea-seier.

- Atletico Madrid forsvarer seg bra, og begge lagene var bra på å ta ut angrepsspillerne. Michy Batshuayi scroer hver gang han kommer på banen. Han er en topp målscorer, så jeg er veldig glad på både hans og Alvaro Moratas vegne, sa Hazard.

Store Chelsea-sjanser

Gjestene fra England var best og farligst i åpningskvarteret, og nærmest scoring var Eden Hazard, som banket ballen i stolpen via foten til Saul Niguez fra distanse etter 13 minutter.

Da hadde allerede brennhete Alvaro Morata vært farlig frampå for gjestene, men spanjolens avslutning gikk i nettveggen på feil side av stolpen.

Spanjolen var nær scoring igjen midtveis i omgangen da David Luiz slo en presis langpasning inn i boksen. Jan Oblak fikk imidlertid fistet ballen til corner.

Mot spillets gang var det i stedet Atlatico Madrid som tok ledelsen fem minutter før pause.

Dramatisk slutt

Da David Luiz tok et godt grep i trøya til Lucas Hernandez inne i sekstenmeteren, og dommer Cuneyt Cakir pekte på straffemerket, gjorde Antonie Griezmann ingen feil fra elleve meter.

Den franske stjernespissen banket ballen midt i mål, mens Courtois slengte seg til høyre.

Et kvarter ut i andre omgang slo Chelsea tilbake. Eden Hazard slo inn fra venstre og Morata styrte ballen i lengste hjørne med hodet til 1-1.

Like etterpå fikk Cesc Fabregas en gigantisk mulighet til å sende gjestene i ledelsen, men spanjolen klarte ikke å stokke beina da han ble servert på blankt mål av Hazard.

Fire minutter på overtid falt avgjørelsen.

Marcos Alonso ble spilt fri på høyrekanten og slo ballen inn til Batshuayi, som bredsidet inn 2-1 til ellevill jubel fra Antonio Conte og bortefansen.

I den andre kampen i Gruppe C, vant AS Roma 2-1 borte mot Qarabag og Tarik Elyounoussi.

Mest sett siste uken