Chelsea etterforskes av FIFA

Chelsea mistenkes for å ha brutt de internasjonale overgangsreglene for spillere under 18 år.

Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) bekrefter til den engelske avisen Daily Mail at de ser nærmere på Chelseas aktivitet på overgangsmarkedet.

Ifølge avisen ser FIFA nærmere på London-klubbens overganger som involverer spillere under 18 år.

Chelsea avviser imidlertid at de har gjort noe galt.

- Chelsea FC følger samtlige av FIFAs regler og forskrifter når det kommer til rekruttering av spillere, sier en talsperson for klubben til Daily Mail.

Risikerer overgangsnekt



Skulle organisasjonen finne noe form for regelbrudd, kan det få store konsekvenser for Chelsea.

Atletico Madrid er den forrige europeiske storklubben som ble tatt for brudd på overgangsreglene for mindreårige spillere. Det resulterte blant annet i at klubben ikke har fått lov til å registrere nye spillere i 2017.

Real Madrid ble også straffet for brudd på reglene, men etter å ha anket saken til Idrettens Voldgiftsrett (CAS) ble «overgangsnekten» redusert til kun ett overgangsvindu.

Etterforsket flere ganger



Dette er tredje gangen FIFA etterforsker Chelsea for mulig brudd på overgangsreglene.

I 2009 straffet FIFA klubben med overgangsnekt i to overgangsvinduer da de mente at Chelsea ikke fulgte reglene da de signerte Gael Kakuta fra Lens i 2007. London-klubben vant imidlertid igjennom med sin anke i CAS.

FIFA etterforsket også Chelsea i fjor i forbindelse med signeringen av Bertrand Traore. Det skjedde etter at det dukket opp bilder av Traore som spilte for klubben da han var 16 år og ikke hadde godkjenning til å spille, skriver Daily Mail.

