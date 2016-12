Chelsea fortsatte seiersrekken etter scoringsfest

ANNONSE

CHELSEA - STOKE 4-2:

Gjestene utlignet to ganger mot Chelsea og sørget for et fyrverkeri av en fotballkamp på nyttårsaften.

Gary Cahill satte inn kampens første mål før pause, før det virkelig eksploderte etter hvilen. Bruno Martins Indi og Peter Crouch sørget for at det sto 2-2 etter 64 minutter, men så tok serielederen grep om kampen.

Willian sendte vertene opp i 3-2 minuttet senere, før Diego Costa fikk æren av å fastsette sluttresultatet til 4-2.

Dermed fortsetter Antonio Contes mannskap seiersrekken sin i Premier League, og har en luke på ni poeng ned til Liverpool som møter Manchester City lørdag kveld.

Chelsea-ledelse

Publikum fikk se at hjemmelaget tok styringen på eget gress mot Stoke.

Det skulle imidlertid ta 14 minutter før den første store målsjansen kom til serielederen. Costa løp seg fri på bakre stolpe, dempet ballen på brystet før han klinket den mot mål. Stokes sisteskanse var ikke helt med på notene, men lærkula gikk i kroppen på Grant.

Vertene fortsatte å produsere gode sjanser, men keeper Lee Grant sto som en levende vegg bakerst for gjestene. Både Adam og Costa måtte se sine sjanser bli stoppet av målvakten, men en drøy halvtime ut i oppgjøret måtte Grant gi tapt.

Cesc Fabregas svingte et hjørnespark inn i feltet som landet perfekt på hodet til Gary Cahill. Sistnevnte, i duell med Shawcross, stanget ballen i nettet fra fem meter.

Rekordrask scoring

Stoke-manager Mark Hughes ga nok sine instrukser i pausen, men selv ikke han hadde nok trodd at laget hans skulle svare allerede etter 54 sekunder i andreomgang.

Adam sendte et langt frispark inn i feltet der Peter Crouch ruvet høyest ved bakre stolpe. 25-åringen headet ballen ned foran mål der Bruno Martins Indi kom stormende og fikk sendt ballen over mållinjen.

UTLIGNET: Stokes Bruno Martins Indi kunne juble med lagkameratene etter at han utlignet for gjestene.

Det var den raskeste scoringen i en andreomgang i Premier League denne sesongen, melder statistikkbyrået Opta.

Målfest

Utover i andreomgang ble det både fartsfylt og målrikt på Stamford Bridge.

For en snau time ut i kampen la Eden Hazard inn til Willian som fikk banket inn ballen i mål fra tolv meter.

Stoke ga på ingen måte opp etter å ha kommet under, for etter et dobbeltbytte for gjestene smalt det i motsatt målgård.

Ballen ble slått langt opp mot Crouch som får kontroll på lærkula, før han sender den ut til Mame Biram Diouf. Sistnevnte kommer seg fri på kanten før han sender ballen inn i feltet igjen, der Crouch bredsidet den inn til lagets andre utligning.

Willian avgjorde

Gleden ble imidlertid kortvarig for gjestene, for minuttet senere slo Chelsea voldsomt tilbake. Fabregas slo en pen stikker inn til Willian som kom alene med sisteskansen. Fra kloss hold banket brasilianeren ballen opp i nærmeste kryss.

Diego Costa fikk æren av å fastsette sluttresultatet til 4-2.