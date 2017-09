Chelsea knuste Qarabag i Champions League

Chelsea hadde ingen problemer med å kjøre over stakkars Qarabag tirsdag.

CHELSEA - QARABAG 6-0:

Antonio Conte valgte å spare spillere som David Luiz og Alvaro Morata da Qarabag kom på besøk til Stamford Bridge tirsdag.

Chelsea-manageren kunne likevel lene seg tilbake og se at hans utvalgte cruiset inn til en komfortabel 6-0-seier mot Tarik Elyounoussi og co.

Pedro Rodriguez, Davide Zappacosta, Cesar Azpiliqueta, Tiemoué Bakayoko og Michy Batshuayi (2) scoret målene i nedsablingen.

- Det var en bra prestasjon og et bra resultat. Man vet aldri om målforskjell vil bli avgjørende i slutten av et gruppespill. Jeg tror vi er på vei tilbake til vårt beste, sier Cesc Fabregas ifølge BBC.

-Vi roterte fem spillere. Vi har ni kamper på 21 dager. Det er en vanskelig periode, og vi er ikke vant til dette, siden vi ikke var i Champions League forrige sesong, sier Fabregas.

Hjemmelaget fikk en drømmestart på kampen da Pedro fikk stå merkelig alene i returrommet etter en kort Chelsea-corner. Den tidligere Barcelona-spilleren bredsidet inn 1-0 fra 18 meter etter pasning fra Willian.

Gary Cahill, som var tilbake i laget etter tre kampers karantene i Premier Leauge, markerte seg også tidlig i tirsdagens kamp. Midtstopperen viste igjen sin klønete side med en håpløs takling av Pedro Henrique tidlig i kampen. Engelskmannen ble belønnet med gult kort.

Etter en halvtimes spill sørget Davide Zappacosta for å markere sin første Chelsea kamp fra start på best mulig vis. Keeper Thibaut Courtois kastet ballen ut til vingacken, som tok med seg ballen framover.

Italieneren passerte to Qarabag-spillere før han dunket ballen i mål fra 30 meter og skrått hold. Det spørs nok om ikke skuddet var ment som et innlegg.

