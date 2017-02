Chelsea med heldig scoring mot Swansea

ANNONSE

Chelsea - Swansea: 3-1



Jubilanten Cesc Fabregas scoret det første målet for Chelsea da London-klubben tok et nytt steg nærmere Premier League-tittelen, lørdag. Swansea holdt lenge unna mot de blåkledde, men klarte ikke å takle presset de siste 15 minuttene. Det ble fortsatt ikke lett for Antonio Contes menn, da spanjolen Fernando Llorente scoret i sluttminuttene av første omgang. To sene scoringer av Pedro og Diego Costa sørget for tre viktige poeng Chelsea på Stamford Bridge.

Les også: Lukaku og Gueye ødela Moyes' Goodison Park-retur

Pedros avgjørende scoring sendte Chelsea i en 2-1 ledelse halvveis ut i andre omgang. Swansea-keeper Lukasz Fabianski burde holdt skuddet utenfor mål, mente TV 2s kommentator Kasper Wikestad.

- En brøler av Fabianski, når Pedro sender Chelsea i ledelsen. Et vådeskudd som slipper under armene på Fabianski, som til tider har vært så god.

Cesc Fabregas spilte sin 300. Premier League-kamp på lørdag, og ble den første spanjolen til å nå den historiske milepælen. Den elegante midtbanespilleren utmerket seg sterkt i sin syvende Premier League-kamp fra start, denne sesongen.

Kom stormende inn i boksen

Fabregas skapte den første store sjansen i kampen. Eden Hazard la opp ballen til jubilanten som fra 16-meteren skjøt i en Swansea-spiller og ut til corner.

Etter 19 minutter klarte ikke Swansea å følge Chelsea lenger, som stormet fremover. Eden Hazard løp nedover banen og sendte ballen ut til Pedro på høyrekanten. Pedro tok seg god tid før han sendte an lav ball inn til Fabregas som kom stormende inn i boksen. Jubilanten tok et touch, før han sendte ballen kontrollert ned i venstre hjørne.

Ved neste Chelsea-sjanse var det igjen Fabregas som fikk avsluttet angrepet. Denne gangen endte det med en kjemperedning av Swanseas sisteskanse, Fabianski. Fabregas mottok ballen i boksen på et innlegg fra Moses og skjøt på volley, men maktet ikke å sette den forbi polakken.

Utligning på overtid

Chelsea fikk en kalddusj på overtid av første omgang. Gylfi Sigurdsson fikk et frispark sent i omgangen da han ble felt av N'Golo Kanté. Islendingen tok frisparket selv og sendte ballen i en nydelig bue, rett på hodet Fernando Llorente. Spanjolen prikket ballen med hodet uforstyrret i nærmeste hjørne, bak Thibaut Courtois. 1-1 til pause.

Det tok ikke to minutter engang før Chelsea fikk sin første sjanse. Eden Hazard kom med et godt skudd ned i venstre hjørne, men Fabianski hentet frem det beste i seg og avverget skuddet.

I det 50.minuttet traff Fabregas tverrliggeren fra 16 meter. Hazard førte ballen ned til linja og la 45 grader ut til midtbanemannen. Spanjolen hadde involvert seg i nesten alle Chelsea-sjansene mot Swansea.

- Swansea kommer ut i andre omgang med en helt annen tro på det de holder på med, sa TV2-kommentator Wikestad. Swansea spilte en langt bedre andre omgang, enn den første.

- Det er straffespark

Azpilicueta havnet i en omdiskutert situasjon i egen 16-meter etter 69 minutter. Gylfi Sigurdsson prøvde å lobbe ballen over spanjolen som strakk ut armen og ble truffet i hånden. Dommer Swabrick valgte å ikke blåse i fløyta, noe TV 2-Wikestad var uenig i.

- Det er straffespark det der, sa Wikestad da reprisen ble vist.

Plutselig stod det 2-1 til Chelsea og det er Fabianski som kludret det til for seg selv. Pedro mottok ballen fra Fabregas på ca. 20 meter, vendte opp og curlet ballen ned mot venstre hjørne. Det så ut som Swanseas keeper hadde full kontroll men klarte merkelig nok ikke å holde ballen unna nettet. Dårlig keeperspill av Fabianski.

- En brøler av Fabianski, når Pedro sender Chelsea i ledelsen. Et vådeskudd som slipper under armene på Fabianski, som til tider har vært så god, utbrøt Wikestad etter tabbemålet.

Nærmer seg tittelen

Swansea har vært i god form de siste PL-rundene, med tre seire på fire kamper. Det walisiske laget har fått en ny vår under manager Paul Clement, som nettopp ble kåret til månedens manager i Premier League. Det hjalp lite da de møtte Antonio Contes menn på bortebane.

Det har kun skjedd to ganger i historien at et lag med så stor ledelse som Chelsea ikke har vunnet ligaen. Chelsea ligger nå 11 poeng foran Manchester City på 2.-plass, med en kamp mer spilt.