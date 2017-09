Chelsea med sterk borteseier - Morata scoret igjen

Alvaro Morata kunne notere seg for nok en Chelsea-scoring da London-laget vant borte mot Leicester.

LEICESTER - CHELSEA 1-2:

Chelsea kunne glede seg over tre nye poeng da de slo Leicester 2-1 borte lørdag ettermiddag.

N'Golo Kante og Alvaro Morata scoret gjestene to mål. For sistnevnte var det hans tredje scoring på fire kamper i Premier League denne sesongen.

- Det er viktig å vinne her. Det er alltid vanskelig å slå Leicester på denne stadion, sier Morata til BBC etter kampen.

Han er fornøyd med egen innsats, men er tydelig på at Chelsea fortsatt har en del å jobbe med fremover.

- Jeg er god, men det viktigste er at vi ikke leder og vi ser frem til å klatre på tabellen, forteller spanjolen.

Chelsea presset

Det var regjerende seriemester Chelsea som styrte mye av det som skjedde på King Power Stadium i den første omgangen.

Leicester skapte riktignok en enorm mulighet på kontring etter 38 minutter da Mahrez spilte gjennom Slimani, men Thibaut Courtois stoppet hjemmelaget med en glimrende redning.

Minuttet senere tok gjestene fra London det som må sies å være en fortjent ledelse da Cesar Azpilicueta slo ballen inn foran mål. Der ventet Morata som enkelt stanget inn 1-0 for Chelsea.

Det var også stillingen ved pause.

Scoring og straffe

Kun fem minutter ut i den andre omgangen økte gjestene i hvitt for anledningen ledelsen til 2-0. Denne gangen var det N'Golo Kante som kunne notere seg for mål etter at han avsluttet fra distanse. Leicester-keeper Kasper Schmeichel burde nok ha reddet skuddet, men måtte istedet se ballen gå i mål bak ham.

Chelsea så komfortable ut med 2-0-ledelse, men etter 60 minutter felte Courtois Leicester-spiss Vardy på noe klønete vis, noe som resulterte i straffe til hjemmelaget.

Fra ellevemeteren gjorde Vardy alt rett og satte inn reduseringen for Leicester.

Scoringen ga naturlig vis hjemmelaget et håp om å slå tilbake, men Chelsea holdt godt unna og sikret til slutt tre poeng og 2-1-seier.