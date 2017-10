Chelsea sikret seieren mot Watford

Snuoperasjon reddet dagen for Antonio Contes menn.

CHELSEA - WATFORD 4-2:

Fjorårets seriemester i England, Chelsea, har slitt i sesongåpningen 2017/18. Lørdag tok de imot formsterke Watford på Stamford Bridge.

Lenge så det ut til at Watford skulle få til nok en skalp mot et topplag. Mot slutten av kampen dukket dog innbytter Michy Batshuayi og Cesar Azpilicueta opp, og sikret 4-2-seier for blåtrøyene fra London.

Da hadde Pedro scoret Chelseas første, mens Abdoulaye Doucouré og Roberto Pereyra hadde fikset målene for Watford. Richarlison hadde også bommet på åpent mål to ganger i løpet av kampen, som like gjerne kunne endt med borteseier.

- Et kunstverk

Etter en frisk åpning av gjestene, var det Chelsea som skulle få noe å juble for først. En kort cornervariant endte i beina på Pedro like utenfor 16-meteren. Spanjolen curlet ballen så langt opp i krysset du får den. Dermed stod det 1-0 til vertene.

- Man snakker om scoringer som man kan ramme inn og henge på veggen. Det der er et kunstverk! For en vanvittig scoring, kommenterte Kasper Wikestad på TV 2 Sport Premium da Pedros avslutning gikk i mål.

Chelsea tok også over spillmessig, og kom til flere sjanser. Etter 16 minutter spilte Alvaro Morata ballen til Cesc Fabregas, som kom alene med keeper. Spanjolen forsøkte seg på en frekk lopp over målvakten, men Heurelio Gomes var med på notene.

Noen minutter senere ville Pedro prøve lykken igjen. Fra ca 25 meter hamret han til, men ballen gikk utenfor.

Watford slo tilbake

Watford kom mer med i kampen igjen mot slutten av første omgang. Etter en halvtime fikk nykommer Richarlison frispark fra 20 meter. Tom Cleverly fikk prøve lykken, men Thibaut Courtois reddet vakkert.

To minutter på overtid i den første omgangen kom uttellingen for gjestene. Et langt innkast endte opp i klabb og babb i feltet. Deretter falt ballen ned i beina på Abdoulaye Doucouré. 24-åringen banket inn sitt fjerde mål for sesongen. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-1.

HERJET: Richarlison lekte tidvis med Chelsea, lørdag.

Gigamiss og scoring

Andre omgang startet med et fyrverkeri. Først holdt Adrian Mariappa på å sette ballen i eget mål etter 40 sekunder. To minutter senere bommet Richarlison på åpent mål etter et vakkert innlegg fra Kiko Femenya.

- Er det mulig? Av alle bommer ... På åpent mål! Det er nesten så man ikke tror det, kommenterte Wikestad på Richarlisons bom.

Men ikke før Wikestad rakk å si de ordene, så gjorde brasilianeren det godt igjen. På vakkert vis spilte han Roberto Pereyra alene med Courtois. Pereyra var sikker som banken, og gjestene var oppe i føringen med 2-1.

Watford fortsatte å imponere. Etter 52 minutter havnet ballen på hode til Richarlison. Fra tre meters hold headet han dog utenfor mål.

Spissbytte

Antonio Conte måtte ta grep. Ut gikk Morata. Inn kom Michy Batshuayi. Og belgieren skulle vise seg sjansen verdig.

Etter 70 minutter slo Pedro et innlegg på pannebrasken til innbytteren. 24-åringen takket for innlegget og headet inn utligningen.

Ti minutter etter forsøkte Batshuayi seg igjen. Denne gangen med en avslutning fra 20 meter. Ballen curlet like utenfor målet til Gomes, og stillingen var fremdeles 2-2.

Bare tre minutter før slutt kom avgjørelsen. Chelsea rullet opp på høyre side. Til slutt endte ballen hos Willian, som slo inn. Inne foran mål dukket Cesar Azpilicueta opp. Spanjolen headet inn 3-2, og Stamford Bridge tok fyr.

Flere mål ble det ikke, og Antonio Conte kunne juble for tre etterlengtede poeng.

