Chelsea slo voldsomt tilbake uten Costa

ANNONSE

LEICESTER - CHELSEA 0-3:

Som ventet var ikke Diego Costa å se i Chelsea-troppen til Antonio Conte, etter at det skal ha vært internt bråk mellom de to profilene.

Serielederen klarte seg imidlertid greit mot de regjerende seriemesterne uten Costa. For med en tidlig scoring av Marcos Alonso i hver av omgangene sørget for at det sto 0-2 til gjestene etter 51 minutter.

Snaue 20 minutter før kampslutt fikk Pedro æren av å fastsette sluttresultatet til 0-3. Dermed svarte serielederen på tapet mot Tottenham i forrige serierunde.

Samtidig fulgte de opp storseierene til både Tottenham og Arsenal som kom tidligere lørdag ettermiddag.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

KUNNE JUBLE: Chelsea-manager Antonio Conte feirer lagets 17. ligaseier denne sesongen.

Drømmestart

Et innlegg fra høyrekanten endte til slutt opp i beina på Eden Hazard inne i feltet. Ballen ble sendt videre gjennom feltet mot Alonso som ikke gjorde noen feil da han bredsidet ballen i mål fra sju meter.

En blytung start for hjemmelaget, som måtte se gjestene fra London ta ledelsen allerede etter seks minutter.

Etter pangstarten var det ikke mye å skrive hjem om før pause. Lagene gikk til pause på stillingen 0-1, etter en omgang der gjestene hadde god kontroll.

Ny pangstart

De fremmøtte på King Power Stadium fikk se Alonso kopiere sin tidlige scoring i førsteomgang, ved at spanjolen hamret inn 0-2-scoringen seks minutter ut i andreomgang.

Denne gangen kom scoringen etter at Leicester hadde fått klarert et frispark fra Willian ut i returrommet. Der ventet Alonso som hamret ballen via mål Wes Morgan og i nettet.

Drøye ti minutter senere hadde Alonso mulighet til å sikre seg et hat trick etter et innlegg fra Moses mot bakre stolpe. På hel volley sendte imidlertid tomålcoreren ballen like utenfor stengene til Kasper Schmeichel.

Pedro satte spikeren i Leicster-kista i det 71. minutt da han stanget inn bortelagets tredje scoring. Dermed befestet sin posisjon på toppen av Premier League-tabellen, sju poeng foran Tottenham som følger nærmest.