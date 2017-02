Chelsea snublet mot hjemmesterke Burnley

ANNONSE

BURNLEY - CHELSEA 1-1:

Som et av ligaens beste hjemmelag, kunne Burnley vise seg å være et potensielt bananskall for Chelsea.

Det virket som at Antonio Contes menn hadde tydeligvis skodd seg riktig for å unngå å skli på bananskallet da Pedro sendte gjestene i ledelsen allerede etter seks minutter.

Likevel slo Burnley tilbake med et vakkert frisparkmål etter 25 minutter.

- Mistet rytmen



Søndagens imponerende resultat mot serielederne bare forsterker Burnleys solide hjemmestatistikk. Laget har kun tapt tre av 14 seriekamper som er spilt på Turf Moor denne sesongen. Totalt har 29 av Burnleys 30 poeng på hjemmebane.

- Jeg synes gutta var utrolige. Det viser at dette er et lagspill. Hjemmeformen vår er utrolig, vi holdt det gående hele veien i dag og fikk et viktig poeng til slutt, sier målscorer Robbie Brady ifølge BBC.

- Jeg var heldig med at ballen gikk i mål, for jeg hadde ikke min beste kamp. Jeg er glad for at det sikret oss et poeng. Det er ikke ofte jeg får slik treff, men heldigvis fikk jeg det nå, sier iren videre.

Chelsea-keeper Thibaut Courtois sier han er greit fornøyd med ett poeng.

- Banen var ikke bra, det snødde, det var kaldt og det var ikke de beste forholdene. Men vi startet kampen bra. Etter utligningen til Brady mistet vi rytmen litt og klarte ikke å få den tilbake. Til syvende og sist var det likevel et bra poeng, sier belgieren ifølge BBC.

DRØMMEMÅL: Her er Robbie Bradys frispark på vei mot Chelsea-målet.

Tidlig ledelse



Chelsea startet kampen med å storme rett i angrep. De blåkledde virket tente og interesserte i å avgjøre kampen tidlig.

Etter seks minutter sendte Pedro gjestene i ledelsen.

Victor Moses stormet fremover på banen, før han etter hvert fikk levert ballen til Pedro. Spanjolen gjorde alt riktig, og sendte ballen i mål bak Tom Heaton.

Drømmemål

Etter 25 minutters spill fikk hjemmelaget frispark omtrent 25 meter fra Chelseas mål.

Robbie Brady stilte seg opp for å ta frisparket, og klinket like gjerne ballen i krysset, bak en utspilt Thibaut Courtois i Chelsea-målet.

Målet sendte Burnley tilbake i oppgjøret, og ga tilskuerne på Turf Moor troen på at de burgunderrøde skulle klare å snike til seg et eller tre mot serielederne.

Selv om Chelsea hadde ballen mest, slet de med å trenge seg gjennom hjemmelagets bunnsolide forsvar. Dermed måtte serielederne til slutt nøye seg med uavgjort og ett poeng mot Burnley.

Her brekker Barcelona-stjernen ankelen:

Se målene fra Rosenborgs seier mot FC København: