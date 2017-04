Chelsea tok stort steg mot ligagull

ANNONSE

EVERTON - CHELSEA 0-3:

Chelsea tok et stort steg mot ligatittelen da Everton ble slått 3-0 på Goodison Park søndag ettermiddag.

Pedro Rodriguez, Gary Cahill og Willian scoret målene som gjør at Chelsea har sju poengs luke på Tottenham før London-rivalens møte med Arsenal.

Cahill: - Massivt

Chelsea-kaptein Gary Cahill forteller at det har vært en følelsesladd prosess å levere gode resultater, men samtidig se at Tottenham gjør det samme.

- Vi får resultatet vi vil ha, det føles massivt, men så svarer Tottenham. Det har vært slik hver uke. Du kan se på feiringen vår at dette var som en cupfinale for oss, en av de tøffeste, med tanke på formen Everton har vist hjemme. Å vinne 3-0 er fantastisk, sa Cahill til Sky Sports.

Cahill mener Pedros klassescoring var akkurat det som skulle til for å bryte ned et solid Everton-lag.

- Det var overbevisende, men vi måtte jobbe hardt for det. Pedros mål var spesielt. Noen ganger trengs klasse for å åpne opp et lag. Det var det vi så i dag. Dette er et kjemperesultat for oss.

8 - Pedro has scored eight league goals in 2016/17; his best return in a top-flight season since 2013/14 (15 for Barcelona). Sweet. — OptaJoe (@OptaJoe) April 30, 2017

Fotfulgte Hazard

Allerede etter tre minutters spill fikk Everton en god sjanse til å ta ledelsen. Dominic Calvert-Lewin utfordret David Luiz, før han avsluttet via hansken til Thibaout Courtois og i stolpen.

I motsatt viste Chelsea gode tendenser og fin angrepsfotball. Den største sjansen kom da Diego Costa fikk vendt opp på midten og slå gjennom Eden Hazard, som kom på et godt løp. Belgieren gikk rundt Maarten Stekelenburg, men satte skuddet i nettveggen.

Midtveis i omgangen var det Diego Costa sin tur til å få en stor mulighet. Chelsea-spissen fikk et langt oppspill, headet med seg ballen videre, før han dunket ballen over på volley.

Everton hadde en tydelig plan om at Idrissa Gana Gueye skulle ta Eden Hazard ut av kampen. Evertons midtbanesliter lå tett på belgieren gjennom hele kampen og ga ham knapt rom til å puste.

Ketchup-effekt

Andre omgangs første sjanse kom etter et innøvd cornertrekk fra bortelaget. Ballen ble slått langs bakken mot Matic, som la ballen ut igjen til Victor Moses. Nigerianeren avsluttet via et Everton-bein og like utenfor.

Etter 66 minutter skulle Chelsea få uttelling. Pedro Rodriguez fikk ballen utenfor sekstenmeteren, dro av en mann og la ballen over på venstrebeinet før han limte ballen opp i vinkelen.

Et snaut kvarter senere økte Chelsea til 2-0 da Gary Cahill, nesten intetanende, lurte ballen i mål etter at Stekelenburg først reddet et Cesc Fabregas-frispark.

Helt på tampen var det innbytter Willian sin tur til å tegne seg på scoringslisten. Brasilianeren mottok ballen fra Cesc Fabregas og kunne enkelt dytte inn Chelseas tredje i åpent mål.