Chelsea valset over Everton: - Hva er det her for noe?

Gjestene hadde ingenting å stille opp med på Stamford Bridge.

CHELSEA - EVERTON 2-0:

Å si at Everton kom til søndagens oppgjør mot Chelsea på Stamford Bridge med statistikken imot seg, ville være en kraftig underdrivelse.

Sist gang merseysiderne vant et Premier League-oppgjør på Stamford Bridge var nemlig 26. november 1994, for nesten 23 år siden. De to lagene har vært med i hver eneste Premier League-sesong siden oppstarten i 1992-93-sesongen, og på de 25 tidligere oppgjørene mellom lagene på Chelseas hjemmebane er det kun den ene seieren i 1994 som Everton har å skimte med.

Det 26. ble avgjort lenge før slutt.

Chelsea, med Cesc Fabregas tilbake fra karantene, var fullstendig overlegne gjennom det meste av de 90 minuttene, og tok en svært fortjent 2-0-seier over gjestene.

Everton, som kom fra en god sesongstart med fire poeng, fremsto nemlig usedvanlig tafatte, og hadde aldri noe å stille opp med mot stjernegalleriet fra Chelsea. Litt av skylden må kanskje et tøft kampprogram ta, med bortekamp mot Manchester City på mandag og en lang reise til Kroatia og bortekampen mot Hajduk Split på torsdag.

- De var egentlig sjanseløse. 2-0 var ikke et mål for mye, og jeg er skuffet over at Everton egentlig ikke stilte opp, konstaterer TV 2s fotballekspert Brede Hangeland etter kampen.

Elegant Fabregas-scoring

Etter en rolig start på matchen, tok det antydninger til fyr etter ti minutter. Da forsøkte Pedro seg med et akrobatisk brassespark, men Everton-keeper Jordan Pickford kontrollerte ballen over mål.

Men Chelsea satte inn et ekstra gir nå.

De neste tre minuttene fyrte både Willian, David Luiz og Pedro av, men Pickford hadde god kontroll på alt som kom av avslutninger. Tempoet dalte litt, men etter en knapp halvtime ga Chelseas dominans uttelling.

FRUSTRERT: Wayne Rooney fikk til lite i Everton-drakta mot Chelsea.

Willian fikk ballen på høyrekanten, og tok med seg Alvaro Morata ved utkanten av straffefeltet. Spanjolen var både heldig og dyktig da han, via noen motspillere, vippet ballen opp til seg selv og fikk headet den videre til Cesc Fabregas, som brukte førstetouchet på å curle ballen på lekkert vis med yttersiden av foten nede i det lengste hjørnet.

- En glitrende prestasjon

I TV 2s pausestudio hyllet tidligere Premier League-profil Brede Hangeland scoringen.

- Dette er en fantastisk avslutning. Det er umulig å få noen kraft på den, så det er som en pasning inne i hjørnet. Han må treffe helt der nede ved stolperoten for at den skal gå inn bak Pickford. Det er så imponerende det Fabregas gjør her, sa Hangeland.

- Han ser åpningen helt nede ved stolpen, det er en glitrende prestasjon å få satt inn den.

Nå måtte Everton fremover på banen, men deet var fortsatt Chelsea som førte an i matchen.

Spesiell dommeravgjørelse

Og fem minutter før pause skulle scoring nummer to sitte i nettet, signert Alvaro Morata. César Azpilicueta slo ballen inn i feltet, der Morata hadde kommet seg løs og stusset ballen videre bak Pickford i Everton-buret.

Åja, Morata var ikke "proven in the Prem". Bare vært spiss på Spania og spilt for Real Madrid og Juventus. — Øyvind Herrebrøden (@oyvindherreVG) August 27, 2017

Situasjonen var interessant, for i forkant av scoringen burde Chelsea ha fått tildelt et frispark bare noen centimetere fra 16-meterstreken. Dommer Jonathan Moss valgte imidlertid å gi laget fordel av ballen, og etter litt om og men kom innlegget som Morata headet i mål.

- Først trodde jeg det var et frispark, og jeg lurte på hvorfor han ikke dømte frispark. Enhver manager ville foretrekke et frispark like utenfor boksen, sa tidligere Premier League-dommer Mark Clattenburg i TV 2s pausestudio.

- La ham ligge!

Han mener at fordelen av ballen imidlertid hjalp Chelsea fordi Everton-spillerne mistet fokuset da frisparksituasjonen oppsto.

- Du må aldri snu ryggen til spillet. Utrolig. Han snur ryggen til spillet og løfter en motspiller for å hjelpe ham. La ham ligge på bakken! raste Brede Hangeland.

- Jeg ble alltid fortalt det da jeg var ung spiller - spill til dommeren blåser. Dommeren styrer spillet, ikke spillerne, istemte Mark Clattenburg.

Fullstendig energisløst dette Everton-laget. — Jonas Bergh-Johnsen (@ESNJonas) August 27, 2017

Everton hadde skaffet seg en enorm jobb før andre omgang, men startet kampen etter pause med en farlig kontring. Wayne Rooney stjal ballen etter en svak Chelsea-pasning og spilte frem Sandro, som fra litt skrått hold serverte en avslutning til terningkast 1.

Null og niks

Deretter var det Chelsea igjen, for alle pengene. Vertene bet seg fast inne på Evertons banehalvdel, og de gangene gjestene beveget seg fremover endte det i null, niks og ingenting.

- Hva er det her for noe? Det er absolutt ingenting som fungerer for Everton for øyeblikket! raste TV 2-kommentator Kasper Wikestad da et forsøk på en Everton-pasning ble slått langt ute i ingenmannsland og trillet over streken, helt nede ved cornerflagget.

Chelsea hadde flere anledninger til å øke ledelsen både en, to og tre ganger, men fikk ikke flere scoringer i andre omgang.

Tre minutter før full tid fikk Everton sin første sjanse for kampen, men avslutningen fra Idrissa Gueye ble slått til corner av Thibaut Courtois.

