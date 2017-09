Chelsea vil straffe egne tilhengere

Chelsea vil ta i bruk «strengeste tilgjengelige straff» mot supportere som har sunget en sang med antisemittisk innhold om spissen Álvaro Morata.

Den kontroversielle sangen skal blant annet ha blitt hørt fra tribunene under helgens Premier League-møte med Leicester.

Etter kampslutt tok Chelsea-ledelsen affære overfor egne fans.

- Språkbruken i den sangen er ikke på noen måte akseptabel. Vi har snakket med Morata etter kampen, og han ønsker ikke å bli assosiert med sangen på noen som helst måte, sa klubbtalsmann Steve Atkins.

I sangteksten antydes det at Chelsea-spiss Morata ikke liker jøder.

- Både spilleren og klubben ber om at supporterne øyeblikkelig slutter å synge sangen, sa talsmann Atkins.

Mandag offentliggjorde klubbledelsen på Stamford Bridge en ny uttalelse der det fremgår at klubben ønsker å hjelpe politiet med å identifisere de aktuelle supporterne. Klubben opplyser videre at den har nulltoleranse mot den typen ytringer det her er snakk om.

Tilhengerne bak risikerer nå å bli utestengt og eventuelt fratatt sine sesongkort.

Morata kom til Chelsea fra Real Madrid før årets sesong og har imponert siden debuten i Premier League. Også lørdag scoret spanjolen.

(©NTB)