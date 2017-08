Chris Wood debuterte med mål på Wembley mot Tottenham

Harry Kane klarte ikke å bryte forbannelsen dette året heller.

TOTTENHAM - BURNLEY: 1-1

Siden vi fortsatt er i august måned måtte «Spurs» regne med en annen målscorer enn Harry Kane og han heter selvfølgelig heter Dele Alli. Den engelske landslagspilleren noterte seg for sitt andre mål i Premier League denne sesongen. Det viste seg å ikke holde da debutanten, Chris Wood, fikk vist hva han er god for og utlignet på overtid for bortelaget.

Harry Kane klarte ikke å sette sin første sjanse mot Burnley på hjemmebane. Etter 18 minutter fant Ben Davies forrige sesongs toppscorer i boksen, men Kane headet ballen en meter til side for mål. Det har ikke villet seg så langt denne sesongen for den engelske landslagsspissen.

Etter en sjansefattig omgang tok det seg opp i de siste minuttene på Wembley. en av de store sjansene havnet selvfølgelig hos Kane. Engelskmannen fikk ballen servert av Davies på innlegg, hvor Kane fikk vendt opp på fem-meteren og skutt, men Burnleys forsvarer, James Trakowski fikk blokkert det i siste liten.

Da dommeren blåste for pause hadde ingen av lagene ett eneste skudd på mål. Mauricio Pochettinos Tottenham fikk det ikke til mot et defensivt Burnely de første 45 minuttene.

Alli scorer når Kane svikter

Det tok ikke lang tid før spillet løftet seg etter pause. Fire minutter ut i andre omgang fikk Dele Alli to forsøk på rappen fra fem meter og da var gode råd dyre. Allis første skudd ble blokkert av lagkameraten, Moussa Dembélé, men på sitt andre forsøk fikk han limt ballen i nettet med høyre foten.

Harry Kane fikk en ny stor sjanse kort tid etter Allis scoring, men vi er fortsatt i august måned og dermed maktet ikke Kane å sette sjansen fra ti-meters hold.

Plutselig smalt det fra Robbie Bradys venstrefot. Iren fyrte av fra fra kanten av 16-meteren, men Hugo Lloris var med på notene og kom med en fantastisk redning.

De siste femten minuttene haglet det med Tottenham-sjanser. Både Dele Alli og Harry Kane kom til gode muligheter, men Burnleys sisteskanse, Tom Heaton, stod i veien for de unge engelskmennene.

Overtidsmål

Nyervervede Chris Wood kom nesten til en gigangtsjanse på tampen av kampen for Burnley. Spissen som ble hentet fra Leeds ble spilt fri alene mot Lloris, men franskmannen styrtet ut og fikk stoppet Newzealenderen i siste liten.

Det var fortsatt ikke Wood sin siste sjanse. For i det 92. spilleminuttet ble toppspissen spilt fri av Robbie Brady og denne gangen kom ikke Lloris på ballen. Wood trillet kula rolig ned i høyre hjørne.

August er over

Tottenham står med seks poeng på sine tre første kamper og ligger nå på en 9. plass på tabellen. Dette var også Tottenhams siste kamp i august, så da kan man regne med å se Kane på scoringslisten fra nå av?

Kampen Burnley har vunnet i Premier League denne sesongen var åpningskampen mot Chelsea på Stamford Bridge. Sean Dyche sitt lag ligger dermed på en 10. plass med fire poeng.