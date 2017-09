City med overlegen seier mot Liverpool - ekspertene reagerer på utvisning

Manchester City gikk seirende ut av det svært dramatiske oppgjøret mot Liverpool på Etihad.

MAN CITY - LIVERPOOL 5-0:

De lyseblå fra Manchester stakk av med samtlige tre poeng mot gjestene fra Merseyside lørdag ettermiddag.

Spissduoen Gabriel Jesus og Sergio Aguero var spesielt imponerende for hjemmelaget, mens også Leroy Sane kom seg på scoringslisten med to mål.

Men seieren skjedde ikke uten dramatikk.

Rødt kort



Manchester City tok ledelsen ved scoring av Aguero etter 24 minutter, men kampens mest omdiskuterte situasjon oppstod etter 36 minutter da Sadio Mané fikk direkte rødt kort for å ha sparket City-keeper Ederson i ansiktet. En situasjon som tydelig virket å være et uhell.

Mané løftet foten i et forsøk på å nå ballen som hadde blitt spilt til ham i bakrommet da Ederson kom stormende ut fra City-målet for å klarere. Det endte med at Ederson fikk klarert ballen med hodet, mens Mané traff brasilianeren i ansiktet med foten. Senegaleseren fikk direkte rødt kort, mens Ederson måtte byttes ut etter å ha blitt liggende i gresset i nesten ti minutter før han ble fraktet ut på båre.

Ekspertene uenig



Men selv om det så stygt ut, er ekspertene uenige om det var riktig å gi Liverpool-spilleren det røde kortet.

Den tidligere engelske landslagsspilleren Gary Lineker er blant dem som reagerer negativt på dommer John Moss' avgjørelse.

- Tullete avgjørelse om å vise ut Mané. Tullete, skriver Lineker på Twitter.

Også fotballekspert Lars Tjærnås er skeptisk til avgjørelsen.

- Ja, det blir farlig spill, men rødt kort må da være forbeholdt de med et snev av intensjon om å gjøre skaden. Det er det ikke her, melder den tidligere fotballtreneren på Twitter.

Tidligere Start-spiller Jesper Mathisen er imidlertid blant de som mener dommeren gjorde helt rett.

- Ingen kan seriøst mede at ikke det der er rødt kort? Har da ingen verdens ting å si at han «kun ser på ballen», skriver Mathisen.

Han får støtte av Brede Hangeland som kommenterte kampen for TV 2, men kanalens dommerekspert og tidligere Premier League-dommer , Mark Clattenburg, mener det at gult kort ville ha vært det riktige.

- Foten hans er hevet for å nå ballen. Blikket hans er på ballen. Det er frispark og gult kort for farlig spiller, mener Clattenburg ifølge TV 2.

(Se flere reaksjoner fra Twitter nederst i artikkelen)

City med god kontroll

Med kun ti mann på banen fikk Liverpool det tøft mot Pep Guardiolas lag.

Bare få minutter etter at spillet ble satt igang igjen etter Edersons skade, fant Kevin De Bruyne lagkamerat Jesus inne i feltet med en god pasning. Umarkert foran mål hadde City-spissen få problemer med å sette inn 2-0 like før pause.

Etter pausen var det ikke overraskende hjemmelaget som dominerte med en mann mer på banen.

Etter 53 minutter viste Citys spisspar Jesus og Aguero at de virkelig har funnet tonen. Etter først å ha blitt spilt fri av Fernandinho kombinerte de to spissene med godt veggspill før Jesus satte inn sitt andre for dagen.

Manchester City fortsatte å angripe utover omgangen, og etter 76 minutter var det Benjamin Mendy og Leroy Sané som kombinerte fint, før sistnevnte la på til 4-0.

Ett minutt på overtid satte samme mann inn sitt andre for dagen da han på vakkert vis skrudde ballen opp i krysset fra nærmere 20 meter.

Dermed vant City til slutt imponerende 5-0.

Ikke rødt kort, sier de. Intensjon om å nå ballen. Da må jeg melde pass. pic.twitter.com/EAcOr5JH2d — morten langli (@skolemorten) 9. september 2017

Correct decision from Jonathan Moss to red card Sadio Mane. Studs high at an opponent's face at pace endangers that opponent. #MCILIV — Duncan Castles (@DuncanCastles) 9. september 2017

If that's a red card for Mane the game is gone. Referees have to understand a player is playing the ball in that situation & no malice. — Keith Downie (@SkySports_Keith) 9. september 2017

Red card as spoilt this game - but that's not Jon Moss fault - his position was fantastic to see the challenge and show red card — Philip Neville (@fizzer18) 9. september 2017

Red card for me! But how many times do we see a GK come out with his foot in that position and go unpunished? — Ryan Mason (@RyanMason) 9. september 2017

Håpløst av Mané. Glimrende dømt. — Jesper Mathisen (@jespermathisen) 9. september 2017

What Mane did was not malicious. Clearly not. But if you go in that high and connect with the man, it has to be a red — Oliver Holt (@OllieHolt22) 9. september 2017

Mané er noen cm å sette knottene i øyet på en motspiller - en motspiller som er på ball - og noen mener det ikke er rødt. — Lars Johnsen (@reporterlars) 9. september 2017

Hvis Mané ikke skal ha rødt fordi han ser på ball? Gjelder det samme når man planter en albue i hodet på noen, men ser en annen vei? #2pl — Lasse A. Vangstein (@lasseav) 9. september 2017

Rubbish decision to send off Mané. Rubbish. — Gary Lineker (@GaryLineker) 9. september 2017