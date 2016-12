ANNONSE

Manchester City-backen Pablo Maffeo lånes ut fra Manchester City til det spanske Segunda-laget Girona resten av sesongen.

Det bekrefter Manchester City på klubbens hjemmesider tirsdag.

Pep Guardiola har gitt landsmannen sjansen både i Champions League og ligacupen denne sesongen, men Premier League-debuten lar vente på seg.

Grunnet svært begrenset spilletid, returnerer Maffeo nå til Girona, hvor han var på lån også forrige sesong.

19-åringen kom til Manchester City fra Espanyol i 2013 og spås en lysende framtid på Citys høyreback.

City vant mandagens bortemøte med Hull på Boxing Day. Yaya Touré, Kelechi Iheanacho og et selvmål av Curtin Davies sørget for 3-0-seier for de lyseblå.

Guardiolas menn ligger dermed plassert på andreplass i Premier League - sju poeng bak Chelsea.