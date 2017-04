City tapte poeng mot Middlesbrough

ANNONSE

MIDDLESBROUGH - MANCHESTER CITY 2-2:

Dermed er det nærmest dødt løp i kampen om tredje- og fjerdeplassen i Premier League. Ett fattig poeng skiller Liverpool på tredjeplass og Manchester United på femte. City er à poeng med Jürgen Klopps mannskap.

Middlesbrough må på sin side fortsette den desperate kampen om fornyet Premier League-kontrakt. Laget har seks poeng opp til trygg plass, med tre kamper igjen å spille.

City-trykk

Publikum hadde knapt rukket å finne setene sine før bortelaget kom til sin første store sjanse. 40 sekunder var spilt da Agüero banket ballen inn foran mål fra dødlinja. Lagkameratene kom stormende, men ingen maktet å få en fot på lærkula.

Gjestene koblet deretter grepet om kampen på Riverside Stadium. Med byrival Manchester Uniteds poengtap hjemme mot Swansea hadde City mulighet til å få en fire poengs luke ned til Jose Mourinhos menn.

Den muligheten fikk seg imidlertid et kraftig skudd for baugen like før hvilen.

Negredo-mål

For drøye fem minutter før sidebytte kjørte hjemmelaget en helhjertet kontring langs venstresiden. Et innlegg fra Downing gikk via George Friend og ut til Negredo på 16-meterstreken. Den tidligere City-spilleren fikk tid til å stille inn siktet og curlet ballen forbi målvakten med ventrebeinet og i mål.

TOK LEDELSEN: Middlesbroughs spanske spiss, Alvaro Negredo, scoret mot gamleklubben.

Det skulle ikke ta mange minutter ut i andreomgang før Pep Guardiola sendte inn to offensive spillere på banen. Raheem Sterling og Leroy Sané kom inn for Aleix García og Gaël Clichy, uten at det skapte noen umiddelbar positiv effekt for gjestene.

Kvarteret senere kom imidlertid effekten Guardiola hadde håpet på.

Utlignet på straffe

For med litt over 20 minutter igjen på klokken går Sane i gresset innenfor 16-meteren etter en duell med De Roon.

Dommer Kevin Friend pekte på krittmerket og Agüero gikk frem for å ta straffen. Den satte argentineren kontant i mål bak hjemmelagets sisteskanse.

UTLIGNET: Manchester Citys Sergio Aguero satte straffesparket sikkert i mål.



Flere mål

Straffemålet åpnet opp kampen og snaue ti minutter senere smalt det i motsatt banehalvdel.

Cabarello reddet et frispark fra Downing, men må gi retur. Ballen endte opp hos Negredo som fikk den videre til Chambers. Sistnevnte fikk til slutt kriget ballen i mål, til ellevill jubel fra hjemmefansen.

Jubelen fikk imidlertid en brå slutt like etter. For Manchester City utlignet nok en gang etter at Gabriel Jesus stanget et innlegg fra Agüero forbi Middlesbroughs sisteskanse.

Dermed endte det med poengdeling på Riverside.

Overkommelige kamper

Manchester City har tre av sine fire siste ligakamper hjemme på Etihad Stadium. Crystal Palace, Leicester og West Bromwich skal i tur og orden innom Manchester de neste tre rundene, før Premier League-sesongen avsluttes mot Watford på Vicarage Road.

For Middlesbrough, som kjemper om fornyet kontrakt i den øverste divisjonen, er ikke kampprogrammet like overkommelig.

I sine tre siste kamper venter først serieleder Chelsea på Stamford Bridge, før Southampton kommer på besøk i nest siste serierunde. Sesongen avsluttes mot Liverpool på Anfield.