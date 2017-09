Clarke Carlisle meldt savnet av familien

Promotion med annonselenker Høstens herregensere

Den tidligere Premier League-spilleren Clarke Carlisle er meldt savnet av familien, melder The Guardian fredag ettermiddag.

Politiet i Lanchashire opplyser at Carlisle sist ble sett av familien i Preston torsdag, og ifølge kona Carrie Carlisle, kan 37-åringen ha reist til Manchester fredag morgen. Her skal han ha blitt observert 06.00 på morningen.

I fjor fortalte Carlisle åpent om hvordan han prøvde å komme på rett spor igjen etter at han i 2014 forsøkte å begå selvmord. Han fortalte blant annet at han skulle vært død og at han føler seg velsignet, som overlevde.

#Missing Clarke's last known whereabouts was Manchester City Centre at 6am. If you see him please get in touch pic.twitter.com/0htiX72lyQ — Carrie Carlisle (@MrsCCforDD) September 15, 2017

Carlisle har slitt med psyken etter at han la opp som fotballspiller, og politiet er nå bekymret for ham etter at familien meldte ham savnet.

- Vi er svært bekymret og oppfordrer alle som har sett ham eller vet hvor han befinner seg om å kontakte oss. Vi vil også henvende oss direkte til Clarke og be ham om å kontakte oss dersom han har behov for å fortelle at han har det bra, sier talsmann for politiet, Steve Holgate, til The Guardian.

Carlisle har i løpet av karrieren vært innom klubber som Blackpool, Queens Park Rangers, Leeds, Watford, Luton, Burnley og Preston.

Clarke har tidligere vært styreformann i spillerforeningen Professional Footballers Association.

