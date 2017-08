Cleverley om klubbyttene: - Jeg ønsker bare å få spille

Watfords Tom Cleverley forteller at det var tungt å forlate Manchester United etter å ha vært i klubben i tolv år, men at det var et passende tidspunkt å gå videre i karrieren.

I et intervju med engelske Telegraph åpner Watfords Tom Cleverley opp om klubbskiftene de siste årene, og hvorfor han til slutt valgte å forlate Manchester United og Everton.

Selv om Cleverley etter hvert har vært innom mange klubber, er det tiden hos de rødkledde han huskes best for. Cleverley, som nå har blitt 28 år, var en del av Manchester Uniteds akademi før han tok steget opp til seniorfotball og det som etter hvert har blitt en turbulent og noe varierende karriere.

LIVE: Vi følger overgangsvinduet

Fra å være en svært lovende midtbanespiller med fast spilletid for Manchester United under sir Alex Fergusons ledelse, gikk det raskt nedover etter at Ferguson ga seg. David Moyes erstattet Ferguson, og etter en svak start, økte presset på både laget, men også Cleverley, som etter hvert ble en slags hakkekylling.

Samtidig ble det mindre spilletid på engelskmannen.

- Jeg ønsker bare å få spille. Jeg ønsker å spille i Premier League, verdens beste liga. Det er ingenting som kan måle seg med å spille 90 minutter med intens fotball, vinne, og så nyte uken, sier Cleverley til Telegraph.

Moyes ble erstattet av Louis van Gaal, som var klar på at han ville få begrenset med spilletid. Cleverley forlot etter hvert Manchester United til fordel for Everton, men også der opplevde han det samme.

- Å trene seks dager i uka for så å ikke være med på kampen på lørdag, er veldig, veldig tungt. Du kan spørre hvilken som helst spiller. Spesielt om du har trent bra, og du fortsatt ikke får muligheten til å komme deg med på laget. Jeg har heldigvis ikke hatt mange slike måneder i min karrerie, men mot slutten av tiden i Everton var det slik, sier han videre.

WATFORD: Tom Cleverley har byttet ut Manchester United og Everton med Watford. Her sammen med Etienne Capoue.

Fikk klar beskjed

Selv om nedturen i Manchester United-tiden startet under David Moyes, så ble Cleverley værende til Louis van Gaal tok over klubben. Av nederlenderen fikk han klar beskjed om at det ville være begrenset med muligheter for spilletid.

Den samme beskjeden fikk han av Ronald Koeman, som tok over som Everton-manager etter Roberto Martinez.

- Jeg har vært heldig som har hatt to managere som har vært så direkte med meg. De sa ganske enkelt at det ikke ville komme mange muligheter for spilletid. Det er alt jeg trengte å høre. Som spiller ønsker du at manageren skal være ærlig med deg, i stedet for å friste deg med en gulrot som egentlig ikke finnes. De var begge briljante, og ga meg muligheten til å dra, sier Cleverley om van Gaal og Koeman.

Likevel er han klar på at spesielt det å forlate Manchester United var tungt.

- Jeg hadde vært der i tolv år. Det var hardt, men jeg er en realist. Jeg så det på en måte komme, sier han.

FERGUSON: Tom Cleverley var en sentral spiller i sir Alex Fergusons Manchester United-mannskap, men slet med spilletid etter at David Moyes tok over som manager.

Trives i Watford

Cleverley ble først lånt ut fra Everton til Watford, med en mulighet for at lånet kunne bli gjort om til en permanent overgang om han spilte nok kamper.

Det gjorde han, og byttet dermed ut Everton med de gulkledde. Prisen skal ifølge Telegrap ha vært på åtte millioner pund, og midtbanespilleren har signert på en kontrakt som strekker seg over fem år.

- Å komme hit var det jeg trengte. Jeg har gode minner fra denne klubben, og jeg ønsker å skape enda flere. Jeg har også lyst til å vise en del folk at de tok feil om meg, sier Watford-profilen.

Lørdag tar Cleverley og hans Watford imot Brighton hjemme på Vicarage Road. Kampen kan følges i Nettavisens livesenter.

P.S: Vi har mål om å være først ute med store overgangsnyheter og annet nytt fra fotballens verden. Vil du nyte godt av dette, bør du gjøre som flere tusen andre nordmenn og laste ned vår meget populære app. Der sender vi pushvarsler på alle store overganger (husk å skru på push).

Hvordan finne appen? Søk på NA Fotball.

Appen er tilgjengelig både i iTunes og for Android-telefoner.