Conte: - Alt har ikke bare vært glede

ANNONSE

Antonio Conte ble en umiddelbar suksess i Chelsea og ledet laget til seriegull i sin første sesong som manager på Stamford Bridge.

I tillegg kan italieneren lede London-laget til FA-cuptriumf med seier mot Arsenal på Wembley neste helg.

Blir ikke uten familien

Til tross for sporstslig suksess har ikke overgangen fra Italia til England bare vært en dans på roser for Conte. I et ferskt intervju med La Republicca innrømmer nemlig 47-åringen at han har savnet kona og datteren.

- Det har ikke bare vært solskinn og glede. Det var det da vi nådde målet, men reisen har ikke vært det. Jeg og Elisabetta bestemte i januar at Vittoria skulle fullføre skolegangen i Torino, selv om hun var registrert og skulle starte i London, forteller Conte i et intervju med La Republicca.

DE VIKTIGSTE: Antonio Contes kone, Elisabetta Muscarello og datteren, Vittoria Conte.

Chelsea-manageren har de siste ukene blitt koblet til Inter, men nå er planen at kona og datteren flytter til London. Hvis ikke, er det ikke aktuelt for ham å fortsette i England.

- Hvis jeg skal bli, må de komme og bo med meg. Det blir en fin mulighet for datteren min til å bo i et annet land. Jeg skal si en ting sikkert; det er at jeg skal ikke ha et år til alene, sier Conte.

Vil gjøre Chelsea stabile

Italieneren sier videre at han har som mål å gjøre Chelsea til en stabil toppklubb. Det mener han den ikke er ennå.

- Det er allerede en stor klubb, men den er ustabil. De vant Champions League, så røk de ut i første runde. De vant Premier League, så ble de nummer ti. Chelsea må finne stabilitet på toppen, sier Conte, som skal ha en samtale med Chelsea-eier Roman Abramovitsj i nær framtid.

Den tidligere Juventus-treneren sier følgende om prosessen med å lære seg engelsk:

- Jeg hadde studert engelsk på skolen, men hadde et to ukers intensivt kurs. Å lære engelsk føltes litt som å klatre opp et fjell. Med sterk motivasjon, er ingenting uoverkommelig. Språket er også irellevant hvis du ikke klarer å overføre følelser. Mange professorer på universitetet er ikke gode lærere.

Chelsea avslutter Premier League-sesongen med hjemmekamp mot nedrykksklare Sunderland søndag.