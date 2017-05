Conte: - Tottenham har en fordel

ANNONSE

Antonio Conte, manager for Premier League-leder Chelsea, mener tabelltoer Tottenham har en fordel i gullkampen. Fordelen er mer erfaring, mener italieneren.

Chelsea leder ligaen fire poeng foran Spurs, men har i tillegg en kamp til gode. Den spilles hjemme mot bunnlaget Middlesbrough mandag kveld. Likevel mener Conte at laget hans har en ulempe sammenlignet med byrivalen.

- Sammenligner man Tottenham med Chelsea, så mener jeg Tottenham har en fordel, innleder Conte.

- Dette er min første sesong i England. Tottenham-manager Mauricio Pochettino har jobbet her i tre år. Han har endret mye i spillerstallen og jobbet veldig bra. For meg er Tottenham et veldig sterkt lag. Det er normalt at Spurs kjemper om tittelen, sier Conte, ifølge BBC.

Tøff motstand

Italieneren trekker også fram at den tøffe konkurransen i engelsk fotball er en grunn til at engelske lag har slitt med å vinne europeiske klubbturneringer de siste årene.

- Premier League er svært vanskelig. Man må kjempe mye i hver eneste kamp. Derfor er det ikke enkelt å nå de siste rundene i Europa, sier Conte, som også har ledet Chelsea til FA-cupfinalen.

Real Madrid-stjernen Gareth Bale har tidligere vært inne på det samme som Conte med tanke på engelske lag i Europa.

- Det handler om serien i seg selv. I Premier League må man være hundre prosent i 90 minutter for å vinne. I Spania kan man av og til ta foten av gasspedalen etter første omgang. Samtidig betyr det også mye at England ikke har en vinterpause, sa den tidligere Tottenham-spilleren til Daily Mail i mars.

