Conte: – Aksepterer ikke egoistiske spillere

Hazard kom inn som innbytter og avgjorde lørdagens FA-cupsemifinale mot Tottenham med én scoring og én målgivende pasning. Etter kampen sa lagkamerat Fabregas at kun Barcelonas Lionel Messi besitter større kvaliteter enn belgieren i øyeblikket.

Fabregas sa samtidig at han tror Hazard kan løfte seg nye hakk ved å bli mer «egoistisk» og ved å utvise et enda større «killerinstinkt».

Den uttalelsen stiller ikke Chelsea-manager Antonio Conte seg umiddelbart bak. Italieneren mener Hazard skal fortsette på samme måte, og at eneste vei til suksess er å sette laget først.

– Det første og største målet for enhver stor mester er å spille for laget og å legge talentet sitt inn i laget. Jeg synes ikke at en spiller som Messi er en egoistisk spiller. De beste spillerne i verden ville ikke eksistert uten laget sitt, sier han.

– For meg er det trist å høre at en spiller må bli mer egoistisk for å nå sitt fulle potensial. Det er ikke min idé for fotballen. Det kommer jeg aldri til å forstå. Aldri, tilføyer italieneren.

Conte har følgende klare melding i kjølvannet av lørdagens uttalelse.

– Jeg vil ikke ha egoistiske spillere på mitt lag. Jeg foretrekker heller å tape enn å ha en egoistisk spiller. Jeg ønsker det ikke, og aksepterer det ikke. Jeg vil heller ikke at klubben min skal kjøpe en egoistisk spiller. Aldri.

Chelsea møter Arsenal i FA-cupfinalen i neste måned. Før det venter en rekke viktige oppgjør i kampen for ligatittelen. Tirsdag er det hjemmekamp mot Southampton.

