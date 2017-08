Conte ikke redd for å miste Hazard

Chelsea-manager Antonio Conte ber Barcelona glemme alle ideer om å hente Eden Hazard som en erstatter for Neymar.

Barcelona har mye penger å bruke etter at Neymar ble kjøpt ut av kontrakten for over 2 milliarder kroner og meldte overgang til Paris Saint-Germain.

Katalanerne trenger desperat forsterkninger for å redusere tapet av en av verdens beste fotballspillere. Hazard er blant profilene som kobles til Barcelona, men Conte avfeier den muligheten.

– Vi prøver å kjøpe spillere, ikke selge dem. Vi ville vært i trøbbel om vi gjorde det motsatte. Dette er rykter. Eden er veldig fornøyd med å være hos oss og for å kunne starte en ny sesong, sier italieneren.

Pengegalopp

Hazard er fortsatt på sidelinjen med ankelskaden han pådro seg under et landslagsoppdrag for Belgia like etter sesongslutt. Playmakeren mister dermed seriestarten for regjerende mester Chelsea.

Conte benekter at Chelsea luktet på Neymar før brasilianeren gikk til PSG for 222 millioner euro.

– Det er imponerende mye penger. Hvis PSG er i stand til å betale så mye, så hvorfor ikke? For en normal spiller må du nå ut med 40 og 50 millioner pund. Hvis du ønsker å kjøpe en toppspiller, må du være klar til å bruke store penger, mener Chelsea-manageren.

Ærlig

Conte er tydelig på at han ønsker seg flere spillere før overgangsmarkedet stenger. Nylig solgte London-klubben midtbanespilleren Nemanja Matic til ligarival Manchester United.

– For oss er det nå viktig å forbedre stallen. Jeg tror ikke én spiller er nok, for vi har en liten tropp. Vi trenger flere spillere, ikke stjernespillere som Neymar, men noen som kan øke kvaliteten på stallen vår, sier en ærlig Conte om situasjonen i Chelsea.

Søndag møtes Premier League-mester Chelsea og FA-cupmester Arsenal i Community Shield på Wembley.

