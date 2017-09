Conte sår tvil om Chelsea-fremtiden: - Jeg savner Italia

Chelsea-manager Antonio Conte legger ikke skjul på at han savner hjemlandet.

Conte som vant Premier League på første forsøk som manager for London-klubben har i et radiointervju med italienske Radio Anch'io Sport uttalt at han kommer til å returnere til Italia om ikke lenge.

I intervjuet som er gjenfortalt av engelske The Mirror, kommer det klart frem at Chelsea-manageren savner Italia.

- Det er ingen tvil om at jeg savner Italia, sier Conte.

- Jeg har ikke planer om å bli værende i utlandet lenge. Italia er mitt hjemland. Jeg kommer tilbake. Jeg vet ikke når, men det er målet mitt å komme tilbake, forklarer Chelsea-manageren.

Signerte ny kontrakt

Allerede i sommer verserte det rykter om at Conte ønsket seg bort fra Chelsea, men i juli kunne London-klubben melde at italieneren hadde signert en ny toårskontrakt.

Contes nyeste uttalelser vil imidlertid trolig igjen føre til nye spekulasjoner om at han kan komme til å forlate den engelske hovedstaden før den tid.

Det meste tyder likevel på at italieneren kommer til å fullføre sesongen med Chelsea.

3. plass

Den regjerende seriemesteren ligger for øyeblikket på tredjeplass i Premier League.

Lørdag tok Chelsea en imponerende 4-0-seier borte mot Stoke, og laget ligger kun tre poeng bak serieleder Manchester City.

City er for øvrig også laget Chelsea møter i neste seriekamp kommende helg, men før den tid skal klubben i aksjon i Champions League.

Onsdag er nemlig Atletico Madrid motstander i mesterligaen.

