Conte slår tilbake mot Pochettinos Morata-utspill

En urettferdig sammenligning, mener Chelsea-manageren.

Antonio Conte mener det er for tidlig å spå om Álvaro Morata kan holde like høyt nivå som de siste åras Premier League-toppscorer Harry Kane kommende sesong.

- Jeg kan ikke svare på det spørsmålet, fordi Kane har spilt i den engelske ligaen, mens Morata har spilt i Spania og Italia. Etter sesongen kan jeg komme med et bedre svar, uttaler Conte ifølge Goal.com.

Chelseas siste spisskjøp kostet 70 millioner pund da han meldte overgang fra Real Madrid nylig. Conte mener at sammenligningen med Kane er urettferdig.

Utspillet er den siste i rekka av den siste ukas mer eller mindre surmagende kommentarer mellom managerne til Premier Leagues to beste klubber forrige sesong.

Maurcico Pochettino mislikte at Conte for en drøy uke siden ble sitert på at han mener Spurs ikke har tittelambisjoner på linje med de sterkeste rivalene.

Italieneren sa også at han gjerne kunne tenkt seg å hente Harry Kane til Stamford Bridge.

Tottenhams argentinske sjef responderte med å hevde at Morata hadde sjansen til å bli Spurs-spiller for et par år siden. Ifølge Pochettino var Morata skeptisk fordi han fryktet å bli et andrevalg bak Harry Kane.

Conte hevder han aldri har hørt om Tottenham-koblingen, og avfeier antydningen om at Morata mangler selvtillit.

- Morata er en meget god spiller og kan konkurrere med alle spisser i verden. Han er ung, og oppgaven min er å hjelpe ham med å bli enda bedre, og å utvikle kvalitetene hans sånn at han kan bli en av verdens beste spisser, tilføyer Chelsea-manageren.