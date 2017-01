Costa senket Hull på Stamford Bridge

ANNONSE

CHELSEA - HULL 2-0:

Den siste tiden har det vært rykter om at Diego Costa hadde kranglet med Chelseas trenere, og at han var aktuell for en overgang til kinesisk fotball.

Chelsea har på sin side hevdet at spissen har slitt med en ryggskade, og at det er grunnen til at Costa hadde gått glipp av flere treningsøkter. Nettopp derfor var det knyttet mye spenning til hva Costa ville prestere mot Hull søndag.

Chelsea-spissen svarte like gjerne med å sende Chelsea i ledelsen mot Hull. Så feiret han med et stikk til ryktene om Chelsea-uroen.

- En god helg



Chelseas andre målscorer, Gary Cahill, var godt fornøyd med seieren mot Hull.

- Det var en god helg for oss allerede før vi hadde rukket å starte kampen, sier Cahill til BBC, og sikter til at flere av topplagene i divisjonen hadde avgitt poeng.

- Vi visste hvor viktig denne kampen var. Slike muligheter kommer ikke ofte, fortsetter han.

Han passet også på å rose lagkameraten Diego Costa.

- Han er fornøyd med å være tilbake. Det har vært mye prat, og det har vært mange forskjellige historier fordi han gikk glipp av en kamp. Det blir litt slitsomt, sier Cahill.

Hodeskade



Etter en duell med Chelseas Gary Cahill, ble Ryan Mason liggende på gresset. De to møttes i en hodeduell, og Cahill endte med å stange Mason i høyresiden av hodet.

Hull-spilleren ble behandlet ute på banen, og fikk tilført oksygen av det medisinske apparatet.

Mason mottok behandling på banen i mer enn fem minutter, før han etter hvert ble båret av banen. David Meylor erstattet Mason på Hulls midtbane.

Brennhet Costa



Omtrent ti minutter før pause, ble Diego Costa spilt gjennom Hulls forsvar. Chelsea-spissen kom løpende mot Eldin Jakupovic i Hull-målet, og trillet ballen forbi keeperen på sikkert vis.

Assistentdommer hadde dog markert for at den spanske spissen var i offside, og målet ble derfor ikke godkjent.

Repriser av TV-bildene viste at Costa ikke var offsideplassert, og at dommerens avgjørelse snøt Chelsea for et mål.

Et godt stykke inn i de ni tilleggsminuttene i førsteomgangen, fikk Chelsea endelig satt ballen i mål.

Et innlegg fra Victor Moses fikk trille gjennom Hulls sekstenmeterfelt uten at noen stoppet ballen. Innlegget endte til slutt i føttene til Diego Costa. Spissen gjorde som han har gjort så mange ganger før, og sendte Chelsea i ledelsen.

Målet ble feiret med håndbevegelser der fingrene «snakket».

- Dere kan bare snakke, jeg gjør som jeg alltid har gjort, utbrøt TV 2s kommentator, Simen Stamsø Møller, i et forsøk på å tolke Costas målfeiring. Han siktet til den siste tidens rykter om at Costa var aktuell for kinesisk fotball, og at han hadde kranglet med lagets trenere.

Chelsea-manager Antonio Conte har selv forklart at Costa har slitt med en ryggskade, og at det var grunnen till at Costa gikk glipp av forrige Chelsea-kamp.

Artikkelen fortsetter under bildet.

FEIRET: Diego Costa dro til med en spesiell feiring etter å ha sendt Chelsea i ledelsen.

Snytt for straffespark



Fem minutter inn i kampens andre omgang, ble Hull snytt for et straffespark.

Abel Hernandez ble taklet av Marcos Alonso innenfor Chelseas sekstenmeter, men dommer Neil Swarbrick valgte å ikke dømme straffespark i situasjonen.

TV-bildene viste at Alonso tydelig taklet beinet til Hernandez på ulovlig vis da han stoppet Hull-spissen.

Cahill doblet

Med ti minutter igjen av kampen, doblet Gary Cahill ledelsen for Chelsea. Et innlegg fra innbytter Cesc Fabregas fant veien til Cahills hode.

Forsvarsspilleren fikk gå opp upresset i Hulls sekstenmeter, og var ikke vond å be da han fikk muligheten til å doblet Chelseas ledelse.

Headingen var umulig å stoppe for keeper Jakupovic.

Fem minutter senere forlot kampens første målscorer banen, da Costa ble erstattet av Michy Batshuayi. Spanjolen ble hyllet med stående applaus fra hjemmepublikumet.

Artikkelen fortsetter under bildet.

DEBUT: Omar Elabdellaoui fikk sin Hull-debut i oppgjøret mot Chelsea. Nordmannen spilte fra start i kampen.

Elabdellaoui fra start

Av Hulls tre nordmenn, var det kun nysigneringen Omar Elabdellaoui som spilte fra start i kampen. Markus Henriksen er ute med skade i skulderen, og Adama Diomande startet kampen på benken.

Den norske backen ble signert på lån fra Olympiakos nylig, og ble mildt sagt kastet til ulvene søndag.

Elabdellaoui var involvert i en straffesituasjon der han havnet i duell med Chelseas Pedro. Chelsea-spilleren ropte på straffespark, men det ble ikke dømt noe i situasjonen.

Med 20 minutter igjen av kampen, ble Diomande byttet inn da han erstattet Abel Hernandez.