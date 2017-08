Costa-spørsmål fikk Conte til å bryte ut i latter

Chelsea-sjefen klarte ikke å holde tilbake latteren da han ble spurt om Diego Costas uttalelser.

Chelsea-spiss Diego Costa skapte nylig overskrifter da han i et intervju med Daily Mail uttalte at han følte seg behandlet som en kriminell av Chelsea.

LIVE: Vi følger overgangsvinduet

- De ønsker at jeg skal trene med reservene. Jeg får ikke tilgang til garderoben førstelagsspillerne bruker, og jeg får heller ikke ha kontakt med dem. Jeg er ingen kriminell. Det er ikke rettferdig å behandle meg på den måten, hevder Costa i et langt intervju med Daily Mail.

Chelsea krever at spissen returnerer til England for å komme på trening, mens Costa selv nekter, og sier at han ønsker en overgang til Atlético Madrid.

Se video av seansen:

Fredag ble Chelsea-manager Antonio Conte konfrontert med konflikten, og spurt om hva han mener om Costas uttalelser.

Det fikk Conte, samt deler av pressekorpset til å bryte ut i et latterbrøl.

- Det er herlig, det er herlig. Jeg foretrekker å le. Jeg synes det er .. jeg synes det er herlig, sier Conte.

- Men jeg kan fortelle deg at alle som jobber i Chelsea vet veldig godt hva som skjedde med han sist sesong. Det er morsomt, dette intervjuet, avslutter Chelsea-manageren.

Via en tekstmelding fra Conte fikk Costa i sommer vite at han ikke var ønsket med videre.

- Jeg var på landslagssamling med Spania da jeg fikk meldingen. Det kom som et sjokk å få beskjeden på den måten. Jeg var sint, men nå er jeg rolig. Meldingen har jeg fortsatt, og den kommer jeg ikke til å slette i tilfelle noen beskylder meg for å lyve, sier Costa.

Chelsea startet sesongen uten Costa, og gikk på et pinlig 2-3-tap mot Burnley. Til helga venter Tottenham til et heftig London-derby for Antonio Conte.