Costa tilbake i målform da Chelsea slo Southampton

CHELSEA - SOUTHAMPTON 4-2:

Chelsea tok en svært viktig trepoenger og sikret avstanden til jagende Tottenham da Southampton ble slått 4-2 på Stamford Bridge tirsdag kveld.

Eden Hazard og Gary Cahill scoret hjemmelagets to første mål, men kanskje mest gledelig for manager Antonio Conte var det nok at Diego Costa tegnet seg på scoringslisten igjen - to ganger.

TV 2s Kasper Wikestad mener at Costa i form fort kan vippe tittelkampen i Chelseas favør.

- Diego Costa i gang igjen. Kan fort bli helt avgjørende for ligamesterskapet, skrev Wikestad på Twitter da Chelsea-spissen stanget inn 3-1.

Hazards hilsen til Spurs

Chelsea har nå sju poengs luke på Tottenham, som har en kamp mindre spilt og møter formsterke Crystal Palace på bortebane onsdag. Det er Gary Cahill godt fornøyd med.

- Det føles som et massivt steg. Det er første gang på lenge at vi har spilt før Totteham i ligaen. Vi vet hvor viktig denne seieren er, sier Cahill til Sky Sports.

Eden Hazard er glad for å kunne legge press på Tottenham før onsdagens kamp mot Crystal Palace og kommer med følgende melding til byrivalen:

- Jeg håper de får trøbbel. Vi får se i morgen. Vi kan være hjemme i morgen og se på kampen, så får vi se. Det er alltid positivt å spille før Tottenham og legge press på dem.

Drømmestart

Chelsea fikk en drømmestart på kampen da Diego Costa rullet ballen 45 grader ut til Eden Hazard, som banket ballen ned i det borterste hjørnet.

Scoringen var belgierens 15. denne Premier League-sesongen - ny personlig rekord for Chelsea-stjernen.

Ti minutter senere var Chelseas dødelige duo på farten igjen. En Southampton-feilpasning ble plukket opp av Cesc Fabregas, som fant landsmann Diego Costa på topp.

Chelsea-spissen viste glitrende overblikk da han på en touch slapp ballen gjennom til Eden Hazard, som dessverre for Chelsea blåste ballen over mål.

Costas 51. mål



I stedet kom en real kalddusj i motsatt ende da tidligere Chelseas-spiller Oriol Romeu pirket inn utligningen etter at et skudd fra Manolo Gabbiadini første ble reddet av Thibaut Courtois.

En god Southampton-periode fulgte, og serielederen så til tider litt smånervøs ut.

Da er det godt å ha en kaptein som står fram når det trengs. Rett før pause dukket nemlig Gary Cahill opp og headet Chelsea i ledelsen etter at Marcos Alonso først vant en hodeduell inne i Southampton-boksen.

Snaue ti minutter ut i andre omgang kombinerte Eden Hazard og Cesc Fabregas flott etter en kort Chelsea-corner. Sistnevnte la ballen inn til Diego Costa, som headet inn sitt 50. Premier League-mål.

Toppen på kransekaka kom rett før slutt da Diego Costa spilte vegg med både Eden Hazard og Pedro før han banket inn 4-1.

På tampen reduserte Ryan Bertrand til 4-2 med en flott heading.

Petter Myhre, som så kampen fra TV 2s studio er imponert over det Chelsea viste.

- I andre omgang var det Chelsea slik vi er vant til å se dem. Det ser ikke ut som de dominerer hele tiden, men de styrer tempoet i kampen. Lar motstanderen kjenne litt på ballen og trekker seg litt tilbake, skaffer kontringsrom, så har de noen giftige offensive spillere, som er en fryd å se på.

Resterende kamper i tittelracet:



Chelsea:

Everton (b)

Middlesbrough (h)

WBA (b)

Watford (h)

Sunderland (h)

Tottenham:

Crystal Palace (b)

Arsenal (h)

West Ham (b)

Manchester United (h)

Leicester (h)

Hull (b)