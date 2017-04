Courtois mister trolig United-kampen

Saken oppdateres.

Den belgiske målvakten Thibaut Courtois skal ikke være med i Chelsea-troppen som har reist til Manchester for å møte Manchester United i søndagens oppgjør.

En ankelskade skal være grunnen til at sisteskansen blir igjen i London. Det melder blant annet Daily Mail, London Evening Standard og den belgiske journalisten Kristof Terreur på Twitter.

Chelsea har ikke bekreftet skaden til Courtois enda. Hvis belgieren ikke kan spille vil det være duket for Asmir Begovic sin første Premier League-kamp fra start denne sesongen.

Skaden er dårlig nytt for serielederen, som nå har Tottenham pustene i nakken etter deres 4-0-seier over Bournemouth lørdag ettermiddag.

Manchester United jakter på sin side etter tre svært viktige poeng i kampen om en plass blant de fire beste på tabellen, som vil gi mulighet for spill i Champions League neste sesong.

Kampen begynner kl. 17.00 og kan følges i Nettavisens livestudio.

Massive blow for Chelsea. No Thibaut Courtois against Manchester Unitex today. He suffered an ankle injury in training. #mufc #cfc pic.twitter.com/GktWbhvka9