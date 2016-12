ANNONSE

Verken Philippe Coutinho eller Joel Matip har rukket å bli kvitt sine ankelskader i tide til å rekke Liverpools hjemmemøte med Manchester City på nyttårsaften.

Begge de to spillerne har vært svært viktige for Liverpool-laget denne sesongen, men Jürgen Klopp må klare seg uten de to mot Pep Guardiolas mannskap.

- Kampen kommer for tidlig. Og jeg er ganske sikker på at kampen mot Sunderland også kommer for tidlig, sa Klopp om skadesituasjonen til Coutinho og la samtidig til at også Joel Matip misser oppgjøret.

Dermed blir det estiske Ragnar Klavans oppgave sammen med resten av Liverpool-forsvaret å stoppe Sergio Agüero, som er tilbake fra suspensjon.

- Jeg håper Pep har sendt ham på ferie i tre og en halv uke til et sted med fint vær, sa Liverpools tyske manager og la til at han Agüero er en god spiss.

