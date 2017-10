Crystal Palace på hodet ut av ligacupen

Crystal Palace har fått en skrekkelig start på Premier League-sesongen. Tirsdag fortsatte problemene da londonerne ble ydmyket av Bristol City i ligacupen.

Roy Hodgson menn røk 1–4 etter en ny begredelig forestilling.

Ringreven Hodgson er hentet inn for å berge klubben etter at nederlandske Frank de Boer fikk sparken som manager. Så langt har det vært få lyspunkter under den tidligere engelske landslagssjefen.

Det så riktignok bra ut da Bakary Sako sendte londonerne i føringen i tirsdagens cupkamp, men deretter gikk det meste galt. Matty Taylor, Milan Djuric, Joe Bryan og Callum O'Dowda scoret hvert sitt mål og sikret avansementet for laget som i øyeblikket er nummer sju i mesterskapsserien.

Regjerende mester Manchester United hadde på sin side små problemer med å ta seg videre på bekostning av Swansea. Jesse Lingard ble matchvinner på bortebane med sine to scoringer i 2-0-seieren.

Også Leicester videre til neste runde etter å ha snudd 0–1 til 3-1-seier over Leeds. Islam Slimani og Riyad Mahrez avgjorde kampen med hver sin scoring de siste 20 minuttene.

Callum Wilson og Benik Afobe sendte på sin side Bournemouth til kvartfinale i 4. rundekampen mot Middlesbrough. Det sto 1–1 til pause, men i annen omgang avgjorde Wilson og Afobe med hvert sitt mål. Joshua King var heller ikke tirsdag i Bournemouths kamptropp.

