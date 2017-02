Daily Mail: - Griezmann og Lindelöf vil koste Manchester United 1,3 milliarder

ANNONSE

Antoine Griezmann og Victor Lindelöf har lenge vært koblet til Manchester United. Lindelöf-overgangen var nesten et faktum i januar-vinduet, men skal ha blitt stoppet da Benfica ville ha et høyere beløp for svensken, enn United var villige til å gi.

Selv om José Mourinho ikke har hentet noen av de to nevnte spillerne i januar vil han forsikre seg deres assistanse til sommeren, allerede nå. Daily Mail skriver at «The Special One» er parat til å bruke over 1,3 milliarder norske kroner på stjernespillerne.

Griezmann skal angivelig ha en utkjøpsklausul på ca. 900 millioner kroner, Lindelöf utkjøpsklausul skal ligge være i underkant av 450 millioner kroner.

For å få råd til Griezmann og Lindelöf skal Mourinho ha planlagt å selge Wayne Rooney, Anthony Martial og Marouane Fellaini, melder The Independent. Om publikumsfavoritter som Rooney og Martial blir tvunget til å forlate Manchester United, blir forventningene på Griezmann enda større.

ØNSKET: Svenske Victor Lindelöf er forstatt ønsket på Old Trafford.

Allerede i januar forsvant Memphis Depay og Morgan Schneiderlin fra klubben. Mourinho uttalte at det var spillernes eget valg, de ønsket mer spilletid. Etter salget av de Depay og Schneiderlin kunne United innkassere rundt 400 millioner kroner.

Antoine Griezmann er en av verdens beste spisser og hadde, ifølge franske rapporter, kommet til enighet med Manchester United på torsdag. Dette ble senere raskt avkreftet av Manchester United, men Mourinho skal fortsatt ha gjort det klart at han vil ha franskmannen til Old Trafford, skriver Daily Mail.

Selv om United besitter fire anerkjente, gode midtstoppere, ser Mourinho kjøpet av den 22-årige svensken som en oppgradering. Lindelöf spilte sitt første internasjonale mesterskap for Sverige på seniornivå i EM i fjor sommer, og var en av svenskene som utmerket seg. Svensken var også en del av U21-laget som spilte i U21-EM 2015, svenskene vant mesterskapet.

Da Lindelöf kom til Benfica i 2012 som 18-åring tok det lang tid før han fikk prøve seg på førstelaget. I løpet av de neste fem årene har han blitt en av Benficas grunnpilarer i de bakre rekkene. Om han kan bli det i Manchester United gjenstår å se.

