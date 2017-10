Dalglish trodde han skulle bli sparket: - Jeg tenkte «Jesus, hva har jeg gjort nå?»

Skotten trodde han skulle få den tunge beskjeden for andre gang i sin karriere. I stedet ble det en stor opptur for Kenny Dalglish.

Fredag skal den ene tribunen på Anfield døpes om til «The Kenny Dalglish Stand» i en seremoni. I den forbindelse røper Liverpool-legenden at han fryktet det verste da han ble kalt inn på manager Jurgen Klopps kontor for et videomøte med klubbens eiere. Møtet var for å informere 66-åringen om at de ønsket å oppkalle tribunen etter han. Selv fryktet han å bli sparket.

I et intervju med avisa Independent forteller skotten at da han kom inn på kontoret, stod det en bærbar datamaskin med en videokonferanse med klubbeier John Henry. På en annen maskin var det en videosamtale med styreleder i Liverpool, Tom Werner.

- John begynte å prate, og jeg tenkte «Jesus, hva har jeg gjort nå?». Jeg trodde jeg skulle få sparken, sier Dalglish til Independent.

Dalglish hadde tidligere fått sparken som Liverpool-manager i 2012, men er tilbake i klubben i en direktør-og ambassadør-rolle.

- Jeg trodde jeg var i trøbbel, men så sa de at de ønsket å oppkalle tribunen etter meg, sier Dalglish, og forteller at det ikke bare var for prestasjonene på banen, men også samfunnsarbeidet som han hadde gjort sammen med kona Marina.

En av VIP-gjestene som er invitert til seremonien på anfield er tidligere rival og Manchester United-manager sir Alex Ferguson.

Omdøpingen av tribunen skjer et døgn før Manchester United gjester Anfield i et av Englands heteste rivaloppgjør. Kampen starter lørdag klokka 13:30, og kan følges i Nettavisens livesenter, eller på TV 2 Sport Premium.

