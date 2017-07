De beste unge spillerne i Premier League

Hvilke lag har flest talenter? Vi har tatt en kikk på de yngste spillerne i Premier League.

Fjorårets Premier League 2, altså serien for de yngste spillerne, ble vunnet av Everton. Nummer to ble Manchester City, mens det var Liverpool som tok tredjeplassen. U18-serien ble vunnet av Chelsea foran Arsenal.

Årets unge spiller ble Deli Alli, for andre år på rad. Han spiller for Tottenham.

Den første listen vi bringer i denne saken er en liste laget av talksport som viser de unge spillerne som har imponert i oppkjøringen til sesongen.

Andreas Pereira (Manchester United)

Scott McTominay (Manchester United)

Timothy Fosu-Mensah (Manchester United)

Reiss Nelson (Arsenal)

Jeremie Boga (Chelsea)

Phil Foden (Manchester City)

Brahim Diaz (Manchester City)

Tashan Oakley-Boothe (Tottenham)

Kieran Dowell (Everton)

Dominic Solanke (Liverpool)

Ryan Kent (Liverpool)

Declan Rice (West Ham)

Josh Cullen (West Ham)

Jonathan Leko (WBA)

Vi fortsetter med en kåring gjort av fansided mot slutten av forrige sesong (kun lagene som ikke rykket ned er med).

Et innlegg delt av Mason Holgate (@masonholgate) fredag 21. Juli. 2017 PDT

De beste talentene i Premier League - klubb for klubb

Everton: Mason Holgate

WBA: Sam Field

Stoke: Ramadan Sobhi

Manchester United: Timothy Fosu-Mensah

Southampton: Matt Targett

West Ham: Edmilson Fernandes

Liverpool: Ben Woodburn

Watford: Isaac Success

Manchester City: Leroy Sane

Leicester: Wilfred Ndidi

Swansea: Oliver McBurnie

Chelsea: Dominic Solanke (nå i Liverpool)

Crystal Palace: Jonathan Benteke (nå fri agent)

Arsenal: Ainsley Maitland-Niles

Tottenham: Harry Winks

First minutes in Red 😁🔴. Et innlegg delt av Dom Solanke (@domsolanke) onsdag 12. Juli. 2017 PDT

Fantasifotballeksperter har også valgt ut noen gode kjøp blant de unge, som er en fin indikasjon på spillere som har mye talent. Spillerne som er gode tips der er Harry Winks (Tottenham), Ademola Lookman (Everton), Lewis Cook (Bournemouth) og Dominic Solanke (Liverpool).

Den følgende listen er basert på vurderingene av markedsverdien fra transfermarkt. Den viser altså hvilke spillere som er vurdert til å være verdt mest.

Topp 20 markedsverdi for spillere under 23 år:

1. Raheem Sterling (Manchester City) 45 millioner euro

Opprinnelig klubb: QPR

Kjøpt fra: Liverpool (60 millioner euro)

Engelsk (Jamaicansk)

Raheem Sterling er født på Jamaica, men kom til England da han var fem år gammel. I sitt hjemland vokste han opp i et svært belastet miljø - Maverley, og hans far ble drept i Jamaica da Raheem var ni år gammel. På skolen ble han vurdert til å ha spesielle læringsbehov, men fotballen ble redningen. Som 11-åring ble han del av QPRs barnefotballskole, og han kom på radaren til flere store klubber. Etter en prøvekamp i hagen til Tim Sherwood takket Tottenham likevel nei til spilleren, og spilleren så ut til å være på vei til Fulham før Liverpool kom på banen. Sterling har nå 32 landskamper for England, og begynner nå på sin tredje sesong i Manchester City.

2. Dele Alli (Tottenham) 45 millioner euro

Opprinnelig klubb: MK Dons

Kjøpt fra: MK Dons (6,63 millioner euro)

Engelsk

Deli Alli er født i Milton Keynes, og startet i klubben MK Dons (det som en gang var Wimbledon) som 11-åring. Han vokste først opp kun med sin mor etter at hans nigerianske far flyttet til USA da Deli var ung, men moren var alkoholisert så han ble de facto adoptert av en annen familie da han var 13 år gammel. Grunnen til at han ikke bruker etternavnet på spillertrøya er i følge ham selv at han ikke føler noen tilhørighet til familienavnet, eller familien. Som ung var han Liverpool-fan, og Liverpool var også aktuell som klubb da han ble kjøpt av Tottenham. Bakgrunnen for at den overgangen ikke ble noe av, noe alle Spurs-fans er glade for, var hans lønnskrav som Liverpool mente var for høye.

3. Bernardo Silva (Manchester City) 40 millioner euro

Opprinnelig klubb: Benfica

Kjøpt fra: Monaco (50 millioner euro)

Portugisisk

Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva er født i Lisboa, og spilte ungdomsårene i Benfica. Han fikk likevel kun en seriekamp for Benfica før han ble leid ut til Monaco, og senere solgt til samme klubb (for 15,75 millioner euro). Han debuterte på landslaget til Portugal i 2015.

4. Leroy Sané (Manchester City) 35 millioner euro

Opprinnelig klubb: Wattenscheid 09

Kjøpt fra: FC Schalke 04 (50 millioner euro)

Tysk (fransk)

5. Anthony Martial (Manchester United) 30 millioner euro

Opprinelig klubb: CO Les Ulis (senere Olympique Lyonnais)

Kjøpt fra: Monaco (60 millioner euro)

Fransk

6. Héctor Bellerín (Arsenal) 30 millioner euro

Opprinnelig klubb: Barcelona

Kjøpt fra: Barcelona (500 000 euro)

Spansk

7. Gabriel Jesus (Manchester City) 30 millioner euro

Opprinnelig klubb: Anhanguera (senere Palmeiras)

Kjøpt fra: Palmeiras (32 millioner euro)

Brasiliansk

8. Luke Shaw (Manchester United) 20 millioner euro

Opprinnelig klubb: Southampton

Kjøpt fra: Southampton (37,5 millioner euro)

Engelsk

9. Andreas Christensen (Chelsea) 18 millioner euro

Opprinnelig klubb: Brøndby

Kjøpt fra: Brøndby (gratis)

Dansk

10. Marcus Rashford (Manchester United) 18 millioner euro

Opprinnelig klubb: Manchester United

Engelsk

11. Tiemoué Bakayoko (Chelsea) 16 millioner euro

Opprinnelig klubb: Olympique Paris (senere CA Paris, Montrouge og Rennes)

Kjøpt fra: Monaco (40 millioner euro)

Fransk

12. Kurt Zouma (Chelsea) 15 millioner euro

Opprinnelig klubb: FC Vaulx-en-Velin (senere Saint-Ètienne)

Kjøpt fra: Saint-Ètienne (14,6 millioner euro)

Fransk

13. James Ward-Prowse (Southampton) 15 millioner euro

Opprinnelig klubb: Southampton

Engelsk

14. Kelechi Iheanacho (Manchester City) 15 millioner euro

Opprinnelig klubb: Taye Academy

Kjøpt fra: Taye Academy (ukjent sum)

Nigeriansk

15. Calum Chambers (Arsenal) 14 millioner euro

Opprinnelig klubb: Southampton

Kjøpt fra: Southampton (20,23 millioner euro)

Engelsk

16. Onyiende Ndidi (Leicester) 14 millioner euro

Opprinnelig klubb: Nath Boys

Kjøpt fra: Genk (17,6 millioner euro)

Nigeriansk

17. Divock Origi (Liverpool) 12 millioner euro

Opprinnelig klubb: Genk

Kjøpt fra: Lille (12,63 millioner euro)

Belgisk

18. Alexander Mitrovic (Newcastle) 10 millioner euro

Opprinnelig klubb: Partizan

Kjøpt fra: Anderlecht (18,5 millioner euro)

19. Sandro Ramirez (Everton) 10 millioner euro

Opprinnelig klubb: Las Palmas (senere Barcelona)

Kjøpt fra: Malaga (6 millioner euro)

20. Alex Iwobi (Arsenal) 10 millioner euro

Opprinnelig klubb: Arsenal

Det er selvfølgelig mulig å diskutere den reelle markedsverdien på spillerne over. Når Manchester City velger å betale 27 millioner pund for Jesus så hjelper det kanskje ikke hvor mye vurderingen til transfermarkt er. Skal vi tro ekspertene som står bak spillervurderingene til Football Manager er en av de beste spillerne du kan få tak i Adalberto Penaranda. Han har kontrakt med Watford, men har kun vært på lån etter at han signerte for klubben. 20-åringen har 11 landskamper for Venezuela.

Mange av spillerne over har bikket godt over 20 år, så vi brukte samme kilde (transfermarkt) for å se på markedsverdien for spillere under 20 år.

Amazing fans out in 🇺🇸 made us feel at home everywhere we went @ManUtd 🔴 pic.twitter.com/fJSgrmgiPV — Marcus Rashford (@MarcusRashford) 24. juli 2017

Topp 10 spillere under 20 år basert på markedsverdi

1.Marcus Rashford (Manchester United)

2.Tom Davies (Everton)

3.Tammy Abraham (Fulham)

4.Ademola Lookman (Everton)

5.Timothy Fosu-Mensah (Manchester United)

6.Dominic Solanke (Liverpool)

7.Jonathan Leko (WBA)

8.Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

9.Ben Woodburn (Liverpool)

10.Josh Tymon (Stoke)

Når det gjelder målvakter er det som regel ikke slik at unge målvakter får alt for mange sjanser i Premier League. Og, du, hvis du leter etter City-målvakt Ederson på listen er det en enkel grunn til at han ikke er der. Han er født 17.august 1993 og blir faktisk så gammel som 24 år i år.

Topp 5 målvakter under 23 år:

1.Matt Macey (Arsenal)

2.Freddie Woodman (Newcastle)

3.Aaron Ramsdale (AFC Bournemouth)

4.Joel Coleman (Huddersfield Town)

5.Joel Pereira (Manchester United)

Hva så med unge forsvarsspillere? Vi har igjen dukket ned i markedsverdien på spillerne.

Topp 5 forsvarsspillere under 21 år:

1.Jairo Riedewald (Crystal Palace)

2.Mason Holgate (Everton)

3.Joe Gomez (Liverpool)

4.Cameron Borthwick-Jackson (Manchester United)

5.Ben Chilwell (Leicester)

Lagene med lavest gjennomsnittsalder

1.Liverpool 25,1

2.Newcastle 25,5

3.Tottenham 25,6

4.Manchester UTD 25,7

5.Manchester City 25,8

Høyest? WBA med 28,6 år

🤐🤔 17/18. Et innlegg delt av AG47 (@angel.gomes10) torsdag 20. Juli. 2017 PDT

Yngste spillere brukt forrige sesong

1.Angel Gomes 16 år (Manchester United)

2.Ben Woodburn 17 år (Liverpool)

3.Jonathan Leko 17 år (WBA)

4.Dion Pereira 17 år (Watford)

5.Tom Davies 17 år (Everton)