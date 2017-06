Defoe klar for Bournemouth

ANNONSE

Jermain Defoe er klar for Bournemouth og blir lagkamerat med den norske landslagsspissen Joshua King.

Premier League-klubben bekrefter at spissen har signert på en treårskontrakt. Han er dermed 37 år når kontrakten utløper.

Lover scoringer

Defoe har også tidligere spilt for Bournemouth og scoret 18 mål på 29 ligakamper i 2000-2001-sesongen.

- Det er godt å være tilbake, og jeg ser virkelig fram til denne utfordringen. Da muligheten til å returnere til Bournemouth dukket opp, visste jeg at det var rett utfordring, sier Defoe.

Landslagsspissen, som kommer fra Sunderland, lover Bournemouth-fansen scoringer og 100 prosent innsats.

- Det var en enkel avgjørelse å slutte seg til et topplag med en toppmanager. Det er et herlig sted å være. Bournemouth-fansen vet at hver gang jeg tar på meg drakte vil jeg gi 100 prosent. Det ene jeg kan garantere, er mål, sier Defoe.

Scoret halvparten av Sunderlands mål

34-åringen hadde en knallsterk sesong i svake Sunderland, som rykket ned fra Premier League, og hamret inn 15 scoringer - over halvparten av klubbens ligamål i fjor.

Den engelske landslagsspissen har tidligere spilt for West Ham, Tottenham, Portsmouth og Toronto FC.

Bournemouth hadde en oppløftende sesong i fjor og endte på niendeplass i Premier League.

Joshua King ble klubbens toppscorer i ligaen med 16 mål - det høyeste antallet scoringer en nordmann har oppnådd i Premier League siden Ole Gunnar Solkskjær scoret 18 for Manchester United i 1996-1997.