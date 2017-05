Deila ga City klar beskjed om van Dijk

ANNONSE

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Når overgangsvinduet åpner i sommer regnes det som sikkert at Southampton-midstopper Virgil van Dijk blir et av de heteste navnene på markedet.

Nederlenderen skal ifølge britiske medier stå høyt på ønskelisten til Liverpool, Manchester City og Manchester United.

På Stamford Bridge er man imidlertid skråsikre på at 25-åringen vil velge en overgang til årets seriemester Chelsea, skriver The Independent tirsdag denne uken.

- Kan bli best i verden

Vålerenga-trener Ronny Deila, som var van Dijks trener i Celtic, var aldri i tvil om at nederlenderen skulle nå det høyeste nivået. Deila bruker store ord når han beskriver sin tidligere elev.

- Han er en ekstremt god fotballspiller, som har alle ferdigheter som skal til for å lykkes og kan bli en av verdens beste forsvarsspillere - kanskje verdens beste forsvarsspiller, sier Deila til Nettavisen.

Deila ga blant andre Manchester City klar beskjed om at van Dijk var moden for en overgang til en av de store klubbene allerede for to år siden. I stedet ble det altså en overgang til Southampton.

- Jeg var veldig tydelig overfor Manchester City og andre på at han her skal ikke gå til Southampton. Han må gå rett til en av de største, en av topp fire-fem-klubbene. Jeg tror jeg kommer til å få rett i at han havner der, sier Deila.

- Du var trygg på kvalitetene hans, men hadde han holdningsproblemer?

- Ikke holdningsproblemer, men konsentrasjonsproblemer. Han kan være litt nonchalant av og til. Han må bli enda mer disiplinert, men det tror jeg han blir når han kommer til en av de beste klubbene, sier Deila.

- Mente det var for lett i Skottland

Deila mener van Dijk har tatt ytterligere steg etter tiden i Celtic.

- Det har vært veldig positivt for ham å spille i Premier League. Han mente selv at det var litt for lett for ham i Skottland, og det kunne jeg jo se også. Han scorte ti mål som midtstopper, så det er ikke så gærent.

Van Dijk signerte en ny seksårskontrakt med Southampton for ett år siden og blir ingen billig mann for de engelske storklubbene.

Liverpool Echo meldte for tre uker siden at Liverpool er villig til å knuse klubbens overgangsrekord og bla opp 550 millioner kroner for midtstopperen.

Southampton-stopperen har sett siste halvdel av sesongen fra tribunen etter at han pådro seg en skade i foten mot Leicester 22. januar.