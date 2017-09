Denne straffebommen ble kostbar for Liverpool

Promotion med annonselenker Høstens herregensere

Roberto Firmino hadde muligheten til å øke til 3-1 på straffe. I stedet ble det stolpetreff og senere 2-2.

LIVERPOOL - SEVILLA 2-2:

Liverpool så ut til å få en god start på årets Champions League-sesong og ledet lenge 2-1 mot Sevilla.

Da Roberto Firmino misbrukte muligheten til å øke ledelsen fra straffemerket, så imidlertid Joaquin Correa sitt snitt til å spolere Liverpool-festen og sørget for at spanjolene kan ta med seg ett poeng hjem til Sevilla.

- Nonchalant straffespark

Viasat-kommentator Morten Langli mener Firmino var for nonchalant da bommet på straffesparket, som trolig kostet Liverpool to poeng.

- Det er de staffene der. Jeg liker det ikke. Nonchalant tilløp og lite kraft. Greit nok at keeperen var borte, men få lagt litt trøkk i kula, kommenterte Langli.

Vålerenga-trener Ronny Deila mener også at brasilianeren kunne utført straffesparket på en anne måte.

- Det ser ut som han har full kontroll over situasjonen. Han kan bare rulle den til siden, men så skal han sette den for langt bort og da blir det litt arrogant, synes jeg. Han har ro, men litt for mye ro, og da snur kampen. Ellers hadde det vært over.

- Noe råttent med Liverpool

Langli mener Liverpool-manager Jürgen Klopp har mye å jobbe med.

- Det er mye bra med det Liverpool-laget her, men samtidig er det noe råttent. Det er så lett å score på de, og det er så lett å komme til sjanser. Da er det vanskelig å vinne fotballkamper.

Han fikk støtte av Rune Bratseth, som satt i Viasats studio.

- Når du spiller mot Sevilla - et av topplagene i Spania, er det klart at du vil slippe til noen noen avslutninger i løpet av en kamp når du spiller så offensivt og åpner deg bak. Du må regne med det, men problemet er én bom bak og én bok foran. Det har ingenting med taktikk å gjøre - det har med feil av spillerne å gjøre, sa den tidligere stopperkjempen.

Se målene her:

Slo tilbake etter marerittstart

Liverpool fikk en marerittstart på kampen da Wissam Ben Yedder utnyttet svakt forsvarsspill og satte inn 1-0 fra to meter etter et mislykket klareringsforsøk fra Dejan Lovren.

Vertene var nær ved å slå tilbake bare fem minutter senere da Mohamed Salah enkelt passerte Simon Kjær på høyresiden. Egypteren fant Sadio Mané, som rappet til på en touch, men Sergio Rico var raskt nede og stoppet forsøket fra senegaleseren.

Midtveis i omgangen fikk hjemmelaget uttelling. Jordan Henderson spilte fri Alberto Moreno på venstrekanten, og spanjolen fant Roberto Firmino, som enkelt kunne sette inn 1-1 i åpent mål.

Bare to minutter senere var Emre Can centimetere fra å sende Liverpool til himmels etter en god kontring. Mané tok med seg ballen framover og spilt fri tyskeren, som fra med venstrebeinet satte ballen like utenfor den lengste stolpen.

Kostbar straffebom

36 minutter var spilt da Liverpool gikk opp i ledelsen. Salah stjal ballen fra Steven N'Zonzi og banket til, via Kjær og i en bue over Rico og i mål.

Sevilla-spillerne var rasende på dommeren etter scoringen, og mente N'Zonzi burde hatt frispark i duellen med Salah.

Rett før pause fikk Roberto Firmino muligheten til å øke Liverpools ledelse fra straffemerket etter at Mané ble felt innenfor sekstenmeteren. Skuddet fra brasilianeren smalt imidlertid i stanga og ut.

Etter en times spill ble Sevilla-trener Eduardo Berizzo sendt på tribunen etter at han for andre gang i løpet av kampen kastet vekk ballen i stedet for å gi den til en Liverpool-spiller.

Det så imidlertid ikke ut til å prege Sevilla-spillerne, som spilte seg inn i kampen i minuttene som fulgte. Etter 72 minutter fikk Joaquin Correa ballen fra Luis Muriel, dro seg vakkert inn i feltet og plasserte inn utligningen.

På slutten av kampen ble Joe Gomez utvist, og Liverpool måtte avslutte kampen med ti mann.

I den andre kampen i samme gruppe ble det uavgjort 1-1 mellom Maribor og Spartak Moskva.

