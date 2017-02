Derfor ble ikke Victor Lindelöf United-spiller

ANNONSE

En av de store overgangssagene i januar var svenske Victor Lindelöf fra Benfica til Manchester United. I fjor sommer var også dette et hett rykte. Aftonbladet skriver at årsaken til overgangs-svikten var av hensiktsmessige årsaker mellom klubbene og mektige enkeltpersoner.

Den anvendelige forsvarsspilleren har en utkjøpsklausul på 282 millioner norske kroner og Manchester United hadde vært mer enn villige til å legge beløpet på bordet for 22-åringen. Problemet var at Benfica ville ha mer penger for Lindelöf.

Altså, hvis Manchester United hadde hentet Lindelöf for minsteprisen ville Benfica blitt svært bitre. Dermed hadde det forekommet en dårlig relasjon mellom klubbene. Samtidig hadde Jorge Mendes, verdens mektigste agent, fått et dårlig forhold til Manchester United. Den portugisiske klubben hadde nemlig hyret inn agenten for å fastslå Lindelöfs «egentlige» pris.

United var tydeligvis ikke villige til å betale det Mendes og Benfica krevde for svensken, og dermed gikk overgangen i vasken. Svensken ble et offer for overgangstaktikk. Det kunne blitt problematisk for United hvis Mendes og klubben hadde kommet i konflikter.

Portugiseren har nemlig hjulpet de røde djevlene med å sikre seg mange store stjerner, som Cristiano Ronaldo, David De Gea og Angel Di Maria. I tillegg representerer verdens mektigste agent Jose Mourinho.