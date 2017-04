Det endte med poengdeling for United på Old Trafford

ANNONSE

MANCHESTER UNITED - WEST BROMWICH: 0-0

Manchester United stanget og stanget forgjeves mot West Bromwich, da det ble poengdeling på Old Trafford. Selv om United kom til flere store sjanser måtte de atter en gang gå av banen med et poeng i lomma.

Etter femten hjemmekamper i Premier League denne sesongen har Manchester United kun vunnet seks kamper. Det var ikke ekspertene i TV 2-studioet imponert over.

- Det man kan si er at hjemmeformen til Manchester United er for dårlig. 6-8-1, på femten hjemmekamper. Det står jo nærmest til stryk for et topplag, sa TV 2s studiovert Jon Hartvig Børrestad etter kampen.

- De har scoret 20 mål på hjemmebane. Det er fryktelig lave tall, hvor de har hatt utur i flere kamper, men det kommer også av udyktighet, sa TV 2-ekspert Petter Myhre.

Vunnet én Premier League-kamp på hjemmebane i 2017

Vi må helt tilbake til 11.februar for å finne Manchester Uniteds forrige hjemmeseier i Premier League. Da slo de Watford 2-0. Dette er deres eneste seier på Old Trafford i Premier League, i 2017.

Det ser mørkere ut for Manchester United med tanke på Champions League-spill, etter nok en uavgjort-kamp i Premier League. De røde djevlene har nå fire poeng opp til Manchester City på 4.-plass.

Det eneste laget som er i nærheten av Uniteds poengdelings-statistikk i Premier League er Middlesbrough, som står oppført med ti uavgjort-kamper. De ligger på 19.-plass på tabellen.

United-manageren uttalte til BBC Sport at det er en grunn til at laget hans har så mage uavgjorte kamper i sekken.

- Vi har hatt mange uavgjorte kamper denne sesongen. Lag kommer hit kun for å forsvare seg. Keeperne kommer hit for å bli banens beste spiller. Vi slår alle på kvaliteten i spillet, ballbesittelsen, kreativiteten og ambisjoner, men vi får fortsatt for mange uavgjorte kamper, sa Mourinho til BBC Sport.

- Tullete spørsmål

BBC Sport intervjuet José Mourinho etter kampen og spurte om han synes det var en jevn kamp.

- Du synes kampen var jevn? Jeg beklager å måtte si det, men det er et tullete spørsmål, svarte United-manageren, før han fortsatte.

- Når vi ligger på motstandernes halvdel og prøver, prøver og prøver - så lurer du på om det var en jevn kamp?

Darren Fletcher kom til et langskudd i andre omgang som endte i klypene på David de Gea, men den glapp ut av spanjolens hender og danset på tverrliggeren. Mourinho lo av hele hendelsen.

- David de Gea sov og gjorde noe morsomt på slutten av kampen, jeg lo av situasjonen. Den ene keeperen gjorde en morsom ting, den andre keeperen hadde tre flotte redninger, sa Mourinho om dagens sisteskanser til BBC Sport.

Ingen skudd på mål før pause

Det tok lang tid før den første ordentlige målsjansen dukket opp mellom José Mourinhos- og Tony Pulis' menn. Etter 30 minutter fikk Jesse Lingard inn et innlegg mot bakerste stolpe. Der ventet Anthony Martial, som fra fem meter headet ballen til side for mål.

Da dommer Mike Dean blåste av etter 45 minutter stod ingen av lagene oppført med et eneste skudd på mål.

Fletcher med mulighet

Etter pause var det den gamle United-kjenningen Darren Fletcher som fikk den første sjansen servert foran seg, etter 50 minutter. West Brom kom seg ned til dørlinja før ballen ble lagt 45 grader ut til den skotske midtbanegeneralen. Fletcher må ha kjent på presset da han kom til avslutningen, som både var svak og upresis.

Både Marouane Fellaini og Anthony Martial kom til hver sin store sjanse i de påfølgende minuttene. Fellaini hadde den klart største sjansen, da han maktet å skyte utenfor mål, fra åtte meter.

De siste 30 minuttene slo de røde djevlene leir rundt West Broms 16-meter. Det hjalp lite når West Brom-spillerne stanget ut innlegg på innlegg.

I det 70.minuttet så den uslepne diamanten, Marcus Rashford, seg lei og fyrte av et langskudd fra 20 meter mot lengste kryss. Ben Foster måtte strekke seg så lang han var og maktet akkurat å få fingertuppene på ballen.

Rooney fikk spilletid

José Mourinhos valgte å sende Wayne Rooney på banen det siste kvarteret. Rooney har ikke fått mye spilletid under Mourinhos ledelse og har ikke klart å vise seg frem de gangene han har fått tilliten. Det ble til United-fansens store skuffelser, enda en dårlig kamp av United-legenden.

I det 87. minutt prøvde Marcus Rashford seg på et frispark fra 30 meter, som curlet mot det nærmeste krysset. Igjen kom West Broms sisteskanse, Ben Foster, seg tidsnok på ballen og fikk avverget Uniteds etterlengtede mål.

