Dolberg (19) kan bli et United-problem: - Ser ut som en engel, men har lår som Schwarzenegger

STOCKHOLM (Nettavisen): - Han ser ut som en engel, men har lår som Arnold Schwarzenegger.

Slik ble den 19 år gamle Ajax-spissen Kasper Dolberg beskrevet da han tidligere i år mottok prisen som årets fotballtalent i hjemlandet Danmark.

19-åringen har på kort tid rukket å bli en stjerne i både hjemlandet og Nederland etter å ha imponert stort i Æresdivisjonen for Ajax.

Denne sesongen ble han toppscorer for den tradisjonsrike klubben med sine 16 mål på 29 kamper i ligaen.

Onsdag kveld skal den unge danske angriperen i aksjon når Ajax møter Manchester United i Europa League-finalen på Friends Arena i Stockholm.

Hareide-skryt



Det engelske storlaget reiser til den svenske hovedstaden som favoritter, men Danmarks landslagssjef, Åge Hareide, tror Dolberg og Ajax kan skape problemer for Jose Mourinhos menn.

Hareide er klar på at 19-åringen fortsatt er ung og at han håper han utvikler seg til å bli en enda bedre spiller, men er likevel full av lovord om ungguten.

- Han har en veldig god avslutningsteknikk. Han er dyktig når han får sjansen. Han har gode føtter, er et godt oppspillspunkt og han er veldig presis i kombinasjonsspill. Han har fart, styrke og veldig god balanse.

- Han har vist styrke som alenespiss i Ajax hvor han ofte må rive og slite i et par midtstoppere. Han er en veldig spennende spiller, ikke minst på grunn av hans avslutningsegenskaper, sier Hareide til Nettavisen.

Hareide tok selv ut Dolberg i Danmarks landslagstropp i mars da de møtte Romania.

LANDSLAGSSJEF: Åge Hareide følger mye med på Kasper Dolberg som Danmarks landslagssjef.

Mot United kan 19-åringen trolig vente seg enda tøffere fysisk motstand enn han er vant med i den nederlandske ligaen, men Danmarks landslagssjef tror likevel Dolberg vil mestre oppgaven.

- Jeg tror han vil klare seg godt. Han er lur i bevegelsene. Han er spesielt smart innenfor og rundt sekstenmeteren. I Ajax har han også hjelp av to fantastisk gode vinger som legger trykk på forsvaret slik at han får plass der inne. Svært ofte utfordrer Ajax med back og får slått innlegg, og på innlegg er han veldig flink med bevegelsen sin inne i boksen. Det er veldig spennende med Kasper Dolberg, forklarer Hareide.

Har Bergkamp som mentor



Også Paul Thomas Clay, som kommenterer fotball fra den nederlandske Æresdivisjonen for Viasat, tror Ajax og Dolberg kan lage problemer for de røde djevlene fra Manchester.

- Jeg tror kampen kan bli langt tøffere for United enn det mange tror. De møter et lag som de vanligvis ikke møter i Premier League. Ajax er ikke på langt nær så fysisk, det er ikke så mange sluggere der, men det er veldig kvikke og tekniske spillere i det laget. De kan fort overraske. De er ekle å forsvare seg mot, sier Clay til Nettavisen.

KOMMENTSTOR: Paul Thomas Clay kommenterer kamper fra den nederlandske Æresdivisjonen for Viasat.

Viasat-kommentatoren mener også at Dolberg er en spiller United må se opp for.

- Man så hva han gjorde i semifinalen. I begge kampene bidro han med klassescoringer. Han har en enorm ro i avslutningsøyeblikket, forteller Clay.

Han tror dansken har hatt godt av å gå i lære hos tidligere storscorer Dennis Bergkamp i Ajax.

- Det er ingen dårlig mentor å ha på avslutningstrening.

- Han kan score mål på ganske mange måter. Han er god på hodet, god til å skyte fra distanse og god alene med keeper. Han har et ganske bredt register, sier Clay.

SCORET I SEMIFINALEN: Kasper Dolberg var blant Ajax sine målscorere i semifinalen i Europa League mot Lyon.

Viasat-kommentatoren passer imidlertid på å legge til at dansken fortsatt kun er 19 år, og at han har variert i prestasjonene denne sesongen.

- Han har fått veldig mye skryt, men man glemmer også fort at han har hatt lengre perioder hvor han ikke har vært så god. Målsnittet hans er kjempeimponerende, men det har også vært kamper han har vært helt ute av det. At en 19-åring har vært litt ujevn er ikke annet enn å forvente. Det hadde vært unormalt om han var like god i hver kamp, forklarer Clay.

Uansett hvordan det går mot Manchester United onsdag, tror Clay at man vil høre mye om dansken i fremtiden.

- Han er en av de som antakeligvis kommer til å dominere europeisk fotball på et eller annet storlag i årene fremover, sier Clay.

Ikke noe Ødegaard-hysteri



Selv om forventningene er store til unggutten, har det store hysteriet uteblitt i Danmark, skal vi tro Åge Hareide.

Han mener forventingene er litt mer dempet i Danmark i forhold til hvordan situasjonen har vært for Martin Ødegaard i Norge.

- Det har vært litt flere 19 år gamle talent i dansk fotball, men de fleste, og spesielt pressen er glad i unge idoler som kommer opp. Man skal håndtere det, men jeg tror han er på en fin plass. Opp gjennom årene har Ajax utviklet topp angrepsspillere. Du har Zlatan, du har Suarez, du har Litmanen, og så har Michael Laudrup vært der. Nederland i seg selv er en veldig god plass å lære seg offensive egenskaper. Det er ingen tvil om det, sier Hareide.

På spørsmål fra Nettavisen om hvordan han tror kampen mellom United og Ajax ender svarer Danmarks landslagssjef slik.

- Jeg er nødt til å holde med dansken, så jeg håper Ajax vinner.

FRIENDS ARENA: Kasper Dolberg og Ajax trente på Friends Arena tirsdag kveld.

Dolberg: - Vi spiller for å vinne

Dolberg var ikke blant spillerne som møtte til pressekonferanse i Stockholm tirsdag, men sier til UEFA.com at han og laget har tro på seier mot United-

- De er et lag med mange stjerner, men det har skjedd flere ganger denne sesongen at de ikke har levd opp til forventingene. De har mange store spillere, men når de ikke er på sitt beste, så spiller ikke det noen rolle, sier dansken.

- Vi spiller for å vinne. Jeg ser ikke at det er noen grunn for oss å frykte dem. Vi må bare gjøre vårt beste og se hva som skjer. Det vil bety mye for både klubben og byen om vi vinner. Det merker vi på støtten vi får, forklarer Dolberg.

Europa League-finalen spilles onsdag kveld klokken 20:45.

Nettavisen er til stede på Friends Arena for å følge kampen.

