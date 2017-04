Drømmen om Premier League lever: Johansen briljerte med flere mål

HUDDERSFIELD - FULHAM 1-4:

Den norske landslagskapteinen scoret to av målene da Fulham vant hele 4-1 borte mot Huddersfield lørdag.

Johansen har på én sesong rukket å bli en populær mann blant Fulham-fansen etter å ha imponert for sin klubb.

Han blir neppe noe mindre likt etter lørdagens seier som sørget for at Fulham for alvor henger med i kampen om en plass i playoff til Premier League.

Tidligere Fulham-spiller John Arne Riise var blant dem som hyllet Johansen på Twitter i løpet av kampen.

@stefanjohansen is on fire!!!! @FulhamFC looking strong for the play offs!! Go on you whites 👏🏻⚽️