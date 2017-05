Ederson på vei til Manchester City: - Kan bli tidenes dyreste keeper

ANNONSE

Ifølge Sky Sports, kommer 23-åringen til å fly til England mandag ettermiddag i håp om å gjennomføre en overgang til de lyseblå i Manchester.

Ederson skal være ønsket av flere større europeiske klubber og innrømmet selv etter søndagens cupfinale i Portugal at han trolig har spilt sin siste kamp for Benfica.

Nå ser det altså ut til at veien går videre til Premier League og Pep Guardiolas Manchester City.

Tidenes dyreste



Flere engelske medier skriver at Ederson kommer til å bli tidenes dyreste keeper når overgangen til City blir gjennomført.

Avisene opererer riktignok med forskjellige overgangssummer.

The Guardian skriver at prisen vil ligge på cirka 35 millioner pund, mens Sky Sports hevder at City kommer til å betale i nærheten av 45 millioner pund for keeperen.

Summen kommer trolig uansett til å være høyere enn det Juventus betalte Parma for Gianluigi Buffon. Den italienske målvakten ble i 2001 verdens dyreste keeper da Juve bladde opp 32,6 millioner pund for ham.

KEEPERJAKT: Det er ikke overraskende at Pep Guardiola ønsker seg en ny keeper før neste sesong.

Har imponert for Benfica

Det kommer ikke som noen overraskelse at Pep Guardiola ønsker å forsterke keeperplassen i laget.

City-manageren erstattet Joe Hart med Claudio Bravo før forrige sesong, men den chilenske landslagskeeperen har variert i prestasjonene.

Ederson har på sin side imponert for Benfica hvor han har vunnet både ligaen og cupen. Brasilianeren har også kommet inn i landslagsvarmen som følge av prestasjonene i Portugal, men har foreløpig ikke fått noe spilletid.

Bruker millioner



Hvis Manchester City nå ender opp med å signere Ederson blir keeperen klubbens andre millionsignering i dette overgangsvinduet.

I forrige uke ble Bernardo Silva klar for de lyseblå etter at klubben betalte Monaco 43 millioner pund for spilleren.

Det er imidlertid ikke ventet at Guardiola og City-ledelsen er ferdig med å handle.

Også spillere som Tottenhams Kyle Walker og Monaco-back Benjamin Mendy blir koblet til klubben, og vil heller ikke være billige å hente.