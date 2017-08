Ekspert mener Southampton ble snytt for straffespark

Phil Thompson tar til orde for at Dusan Tadic skulle hatt straffespark da han ble felt av Federico Fernandez.

SOUTHAMPTON - SWANSEA 0-0:

I et sjansefylt oppgjør mellom Southampton og Swansea, var hjemmelagets Dusan Tadic nær å avgjøre kampen. Både gjennom flere gode målsjanser, men ifølge Phil Thompson ble han også snytt for straffespark.

Store sjanser

Kampen startet friskt, og både Southampton og Swansea kom seg til gode målsjanser i kampens spede begynnelse.

Først kunne Dusan Tadic sendt hjemmelaget i ledelsen, men avslutningen fra serberen snek seg til side for Swansea-målet.

Minutter senere kunne Tammy Abraham sendt Swansea i ledelsen. Abraham, som er utlånt fra Chelsea, klarte ikke å rette headingen nok mot mål, og ballen suste i stedet like utenfor krysset.

FRISK: Chelsea-innleide Tammy Abraham var frisk i Swanseas angrep.

Snytt for straffespark?

Etter en knapp halvtimes spill, gikk Tadic over ende i Swanseas sekstenmeterfelt. Southampton-profilen var i duell med Swanseas Federico Fernandez, og var tydelig på at han ønsket et straffespark for hendelsen.

Det var ikke dommer Mike Jones enig i, og signaliserte i stedet at serberen skulle komme seg på beina igjen.

EKSPERT: Phil Thompson.

En som derimot var enig i serberens ønske, var tidligere Liverpool-spiller, Phill Thompson.

Thompson, som satt i studioet til Soccer Saturday, var klar på at Southampton skulle hatt et straffespark som følge av situasjonen.

- Fernandez gjør alt feil. Han er ikke i nærheten av Tadic. Selv om han har en tendens til å gå ned i feltet, så mener jeg det var et straffespark, slår Thompson fast ifølge Sky Sports.

Frisk Abraham

Nevnte Abraham virket å være påskrudd i oppgjøret, og kom seg også til en god målsjanse like etter pausen.

Ungguten fintet store deler av Southampton-laget før han sendte ivei et skudd. Cedric var blant dem som ikke hadde latt seg lure av Abraham, og portugiseren kastet seg frem for å få blokkert skuddet.

Returen endte hos Leroy Fer, men skuddet snek seg like utenfor Southampton-målet.

Kunne avgjort

Selv om Abraham viste seg frem for sin nye klubb, var det Southampton som styrte kampen, og som både kunne og burde avgjort oppgjøret.

Dusan Tadic var involert i det aller meste som hjemmelaget skapte offensivt i banen, og knappe ti minutter før slutt, kunne han avgjort kampen.

Fra 14 meters hold gikk skuddet fra serberen, som forsøkte å plassere ballen i krysset, like over tverrliggeren på Swansea-buret.

På overtid var det Maya Yoshidas tur til å komme til en enorm målsjanse, men forsvarsspillerens frispark gikk millimetere utenfor gjestenes mål.