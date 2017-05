Elabdellaoui trolig ferdig i Hull

ANNONSE

Søndag ettermiddag ble det klart at Hull rykker ned fra Premier League. Det betyr at klubben til Omar Elabdellaoui, Markus Henriksen og Adama Diomande blir å se i Championship kommende sesong.

I kampen laget måtte vinne mot Crystal Palace, ble det et sørgende svakt 4-0-tap. Ingen av de norske spillerne kom på banen i løpet av kampen, men Omar Elabdellaoui var ubenyttet reserve på innbytterbenken.

Den norske høyrebacken forteller til Nettavisen at stemningen i garderoben etter kampen var laber.

- Det var helt stille. Ingen sa noe. Det var en veldig skuffet gjeng som visste hva som akkurat hadde skjedd, sier Elabdellaoui til Nettavisen.

Kan være ferdig i Hull

25-åringen kom til klubben i januar, på et lån fra Olympiakos som kunne bli gjort permanent etter sesongslutt.

Selv om han er klar på at han ikke tenker spesielt mye på framtiden før etter sesongen, innrømmer nordmannen at han nå trolig er ferdig i Hull.

- Dette var et utlån med en opsjon som bare gjaldt dersom klubben holdt seg i Premier League. Jeg har ikke rukket å tenke for mye på det, men jeg har fremdeles kontrakt i Olympiakos, så vi får se hva som skjer i sommer, forteller han.

Skuffet over skadene

Oslo-gutten synes at det egentlig har gått bra for Hull det siste halve året, og at det derfor er ekstra kjedelig at det endte med nedrykk. Han spilte fast helt fram til en ryggskade satt han ut av spill, og han har derfor ikke fått like mange kamper som han trolig ville fått om han hadde holdt seg skadefri. Han skulle sårt ønske at skadene han har hatt denne våren uteble, slik at han fikk bidratt mer.

- For min del, personlig, er jeg veldig skuffet over at jeg ikke fikk bidratt mer med tanke på skadene jeg har hatt. Jeg visste det kom til å bli vanskelig når jeg først kom hit, ettersom laget hadde slitt veldig. Etter at Marco tok over så føler jeg likevel at laget har gjort det ganske bra. Vi var veldig nære, men det holdt dessverre ikke.

Nordmannen synes det er vanskelig å plassere søndagen i kamp mot andre kjipe dager i livet, men forteller at det er frustrerende å rykke ned.

- Det er rett og slett en veldig trist dag, men det blir vanskelig å plassere hvor kjedelig dette var opp mot andre ting.

Hulls siste kamp i sesongen 2016/17 er hjemme mot Tottenham 21. mai. Der får trolig Elabdellaoui sin siste kamp for Hull.