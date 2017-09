England på god vei mot VM

Mål av Eric Dier og Marcus Rashford sørget for at England tok et stort skritt mot neste års fotball-VM med 2-1-seier over Slovakia mandag.

England har nå fem poengs forsprang til Slovakia i gruppe E når to kamper gjenstår av VM-kvalifiseringen i gruppe F, og mye skal skje dersom VM-billetten skal ryke.

Før kampen på Wembley ledet England gruppen to poeng foran Slovakia, men etter tre minutters spill var det plutselig bortelaget som var gruppeleder. Marcus Rashford rotet bort ballen utenfor egen sekstenmeter, Slovakia takket og bukket, og etter litt småspill hamret Stanislav Lobotka inn 1-0 bak Englands sisteskanse Joe Hart.

England trykket på for utligning, men de helt store sjansene uteble - helt til det 37. minutt. En cornervariant traff Eric Dier ved første stolpe, og Tottenham-spilleren flikket ballen opp i nærmeste kryss.

Dermed sto det 1-1 på nasjonalarenaen.

Rashford

I annen omgang kjørte England kampen, og det ble etter hvert bare et tidsspørsmål når hjemmelaget skulle ta ledelsen. Svaret var etter 58 minutters spill.

Marcus Rashford sover nok litt bedre etter at han skjøt England til seier. Manchester United-spillerens velplasserte skudd fra ti-tolv meter kunne Martin Dúbravka i Slovakias mål gjøre lite med.

England fortsatte å produsere sjanser, Slovakia hadde mer en nok med å forsvare seg - selv om Joe Hart ble satt på et par prøver.

Med seier har England så å si sikret seg en billett til neste års VM-sluttspill i Russland. Gareth Southgates menn har nå 20 poeng, fem mer enn Slovakia på andreplass. Skottland og Slovenia har 14 poeng, hvilket betyr at kampen om andreplassen fortsatt er åpen. Skottland vant mandag 2-0 over Malta, mens Slovenia slo Litauen 4-0.

Litauen og Malta ligger på de to siste plassene i gruppe F med henholdsvis fem og null poeng.

