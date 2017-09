Everton slaktes etter «pinlig» opptreden

Promotion med annonselenker Høstens herregensere

Atalanta kjørte over Everton i Italia.

ATALANTA - EVERTON 3-0:

Evertons svake sesongåpning fortsetter, og torsdag fikk Premier League-laget kjørt seg kraftig mot italienske Atalanta i Bergamo.

Serie A-laget regelrett rundspilte Premier League-stjernene i store deler av førsteomgang og satte tre baller i nettet bak Maarten Stekelenburg.

- Nær pinlig

Merseyside-laget, som fikk skryt for jobben som ble gjort under overgangsvinduet i sommer, kritiseres nå kraftig i England.

- Evertons mangel på tempo er nesten pinlig - det er en alvorlig feil i Koemans mannskap. Atalanta er bare raskere og mer engasjert, skriver BBCs Phil McNulty på Twitter.

Heller ikke Joey Barton er særlig imponert over det Everton viste i Italia.

- Everton fortsetter der de slapp mot Tottenham. De er overalt, og jeg er ikke sikker på hva planen er, skriver Barton.

Lekestue

En snau halvtime var spilt da hjemmelaget tok ledelsen etter en corner. Papu Gomez slo ballen inn i feltet, og ballen havnet til slutt hos Andrea Masiello, som skled inn 1-0.

Etter 41 minutter økte hjemmelaget ledelsen til 2-0, og denne gangen var det kapteinen selv som tok ansvaret i egne hender. Gomez dro av Muhamed Besic utenfor sekstenmeteren og og dunket ballen opp i krysset.

SLITER: Ronald Koeman og Everton.

Rett før pause gikk det fra vondt til verre for Premier League-stjernene i Everton. Andrea Petagna spilte ballen til Bryan Cristante, som dro seg inn i feltet og plasserte inn vertenes tredje for dagen, via Maarten Stekelenburg.

Etter 57 minutter var Atalanta nær ved å score enda en gang, men Remo Freulers skudd smalt i tverrliggeren bak Stekelenburg.

Lekende lett for Milan



Sjokkbehandling fikk også Austria Wien da gjestende Milan scoret tre ganger i de første 20 minuttene på Ernst Happel stadion. André Silva ga seg ikke før han hadde gjort hattrick i 5-1-seieren.

Lyon var på vei mot borteseier mot Apollon Limassol på Kypros etter straffescoring av Memphis Depay, men Adrian Sardinero berget 1-1 for vertene tre minutter på overtid.

Ståle Solbakken og hans FC København innledet gruppespillet med 0-0 hjemme mot Lokomotiv Moskva. Også den andre kampen i samme gruppe, mellom Zlin og Sheriff Tiraspol, endte målløs.

STORSEIER: AC Milan knuste Austria Wien.

Nordtveit-tap

Håvard Nordtveit og hans lagkamerater i Hoffenheim kom til kort mot Liverpool i mesterligakvalifiseringen, men så ut til å komme godt ut i europaligaen inntil Braga vendte til 2-1-seier med to kjappe mål rett før og etter pause.

Sandro Wagner sendte Hoffenheim i ledelse midtveis i en første omgang vertene dominerte, men på overtid i omgangen utlignet João Carlos med hodet. Fem minutter ut i annen omgang ble Dyego Sousa matchvinner fra kloss hold.

Nordtveit startet kampen i Hoffenheims bakre treer og pådro seg et gult kort. Han ble byttet ut med angriperen Philipp Ochs i det 69. minutt, da Hoffenheim satset offensivt i jakt på utligning.

