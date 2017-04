Everton utestenger The Sun

ANNONSE

verton har valgt å utestenge The Sun, forteller klubben i en uttalelse.

Dette kommer i kjølvannet av avisens kommentator Kelvin MacKenzies spalte om Ross Barkley. Fotballspilleren ble slått ned på byen etter 4-2-seieren over Leicster forrige søndag.

I sin faste spalte i The Sun skrev MacKenzie blant annet at Barkley både var dum og lignet en gorilla. Man trengte ikke legge mye til for å lese mellom linjene at han mente Barkley fortjente julingen han fikk på nattklubben.

SUSPENDERT: The Sun-kommentator Kelvin MacKenzie.

Suspendert

MacKenzie ble suspendert av The Sun etter at politiet i Merseyside fortalte at de etterforsket spalten som sammenlignet Barkley, som har en bestefar fra Nigeria, med en gorilla.

Nå har Everton på sin side valgt å utestenge avisen fra Goodison Park, deres treningsarena USM Finch Farm og alle andre steder Everton har aktivitet.

«Avisen har fått beskjed om at angrep på denne byen, enten mot et respektert samfunn som helhet eller mot enkeltindivider, ikke er akseptabelt», skrivet klubben i uttalelsen. Hele uttalelsen kan du lese nederst i saken.

Mislikt i Liverpool

Det er ikke første gang Kelvin MacKenzie er i hardt vær.

For kun fire dager etter Hillsborough-ulykken valgte The Sun å skrive at det var Liverpool-supporterne som var skyld i den tragiske ulykken som kostet 96 mennesker livet.

Kelvin MacKenzie var på den tiden redaktør i avisen. Det førte til boikott fra Liverpools befolkning. Tidligere i år besluttet Liverpool å utestenge The Sun fra Anfield og pressekonferanser.

Se video av hendelsen der Barkley ble slått ned her:



Under er uttalelsen fra Everton om at de utestenger The Sun.