FA-sjef: - Jeg har snakket med homofile spillere

ANNONSE

Offisielt finnes det ingen homofile fotballspillere i Premier League, men FA-formann Greg Clarke vil arrangere et synkronisert «komme ut av skapet» øyeblikk, skriver The Times (krever innlogging).

- Jeg har sendt meldinger til flere toppspillere om at de kan komme ut samtidig, slik at en person slipper å offentliggjøre det alene, sier Clarke.

Clarke har formodentlig tenkt at de homofile spillerne i Premier League og lenger ned i systemet burde komme ut før neste sesong sparkes i gang.

- Da skinner solen fortsatt for alle supporterne, de er glade og tror dette skal bli deres år, forteller Clarke.

Usikker på fansen

Clarke har tidligere blitt spurt om han mener fotballen er klar for at homofile står frem, men sjefen for det engelske fotballforbundet er ikke sikker.

- Vi har sendt forespørsler til klubber rundt i systemene og fansen har sagt de vil støtte homofile spillere fra sin egen klubb. Jeg er mer redd for hva spillere vil høre fra motstandernes supportere. Derfor må vi forberede oss godt, sier Clarke.

Les også: Lett match for Chelsea

«Du må komme ut»

Clarke har henvendt seg til det homofile miljøet i England hvor han har spurt dem om hva de mener må til for å gi spillerne den støtten de trenger for å være åpen om sin seksualitet. Clarke har erfart at flere homofile spillere er tilfreds med tingenes tilstand slik de er nå, og vil derfor ikke sende ut feil signal.

- Jeg har ikke lyst til å være den personen som sier: «Du må komme ut av skapet». Det blir feil. Flere av spillerne vil ikke at hele verden skal vite det, for når du først er ute av skapet, er du ute, sier David Clarke til The Times.

Mørkhudet England-manager

FA-formannen har tatt opp flere tabubelagte temaer den siste tiden. Clarke har blant annet tidligere sagt at han ser for seg en mørkhudet England-manager i fremtiden, gjerne nåværende manager Gareth Southgates arvtager. - Hvorfor ikke? Det ville vært herlig om vi fikk en mørkhudet landslagssjef. Det ville flyttet oss 20 år fremover i tid, mener Clarke.

Clarke har snakket med flere profilerte klubbeiere og nåværende- og tidligere managere, hvor han har spurt hvilke kriterier de stiller før de ansetter en manager. - De jeg spør er hvite, og deres venner er hvite. Betyr det at det er vanskeligere for en farget mann å komme inn på radaren deres? I så fall er det ikke bevisst rasisme, men en erkjennelse om at vi har et system som systematisk og utilsiktet ikke gir svarte samme mulighet, avslutter Clarke.